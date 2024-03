Az elmúlt évben a járműipar szinte egyedüliként volt képes növekedést felmutatni az egyébként recesszióba süllyedő feldolgozóipari ágazatok között – hangzott el az MBH Bank ágazati kitekintő rendezvénysorozatának járműipari trendekről szóló keddi sajtóbeszélgetésén.

Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI

Szabó Melinda, az MBH Bank ágazati elemzési vezetője elmondta: Magyarországon a járműgyártás kibocsátása a nemzetgazdaságon belül nagyjából 10 százalék körül mozog, miközben az ágazat bruttó hozzáadott érték alapján számolt részesedése 3,5 százalékos. A beszállítói szektor súlya az autógyárak teljesítményének mintegy felét teszi ki – így a szektor összesített hozzáadott értéke 6 százalék körül lehet. Miközben – mutatott rá a szakértő – 2023-ban az ipar éves összevetésben 5,5 százalékkal csökkenő teljesítményt mutatott, a szinte végig recessziós gazdasági környezet ellenére a járműgyártás egyike volt azoknak az ágazatoknak, ahol növekedni tudott a termelés. Ezt a trendet a jövőben tovább erősítheti, hogy a járműipari beruházások volumene tavaly kiugróan magas mértékben, hozzávetőleg 41 százalékkal emelkedett.

Horti Flóra, az MBH Bank szenior ágazati elemzője arra hívta fel a figyelmet, hogy az autógyártásban folyamatosan növekvő hazai szerepvállalással ellentétben a magyarországi újautó-piac még európai összevetésben sem bonyolít le igazán jelentős forgalmat. Tavaly a globálisan regisztrált újautó-eladások 21 százaléka kötődött Európához, és ennek csak nagyjából 0,7 százaléka, vagyis összesen 108 ezer új autó került itthon forgalomba. Emellett Magyarország az ezer főre jutó személyautók számában lényegesen elmarad az EU átlagától: miközben mi 426 kocsinál tartunk, addig az uniós átlag 563 darab, és e mutató alapján csak Románia és Lettország marad el némileg mögöttünk. Hanczár Zsolt, az MBH Euroleasing értékesítési vezetője szerint éppen ezért fontos, hogy az autópiac – és az autófinanszírozás – növekedjen Magyarországon. A járműállomány kora alapján sem állunk túl jól:

miközben nálunk 15 év körül mozog az átlagéletkor, addig az Európai Unióban 11 évnél jár.

Hanczár Zsolt szerint az új autók vásárlásakor meghatározó szempont a finanszírozás, és a döntést nagymértékben megkönnyíti, ha több elérhető konstrukció is kínálkozik. Ezt a lehetőséget teremti meg a nyílt végű pénzügyi lízing magyarországi meghonosítása, amely Nyugat-Európában régóta bevett megoldást ad a nagyobb értékű autók finanszírozására, és néhány éve már a hazai magánszemélyeknek is elérhető. Bár a konstrukció alkalmazásán és kiterjesztésén még dolgoznak a piaci szereplők, az már most is látható, hogy a nyílt végű pénzügyi lízing segítségével lényegesen alacsonyabb havi díjat lehet elérni, így e finanszírozási forma a hazai piac egyik fontos innovációja lesz a közeljövőben.

Fotó: Bodó Gábor

Záhonyi Ádám, az MBH Bank nagyvállalati ügyfélkapcsolatok vezetője arra hívta fel a figyelmet, hogy a magas forintkamatszintek nehézséget okoztak minden járműipari szereplőnek, amelyet a növekvő működőtőke-igény – a hirtelen megugró készletszintek miatt – még tovább fokozott. A finanszírozás nehézségeit sok ágazati szereplő a 2023-ban előtérbe kerülő támogatott hitelek – Széchenyi Kártya Program, Baross Gábor program – segítségével hidalta át. Idén a banki finanszírozásban a saját forrású euróhitelek mellett a forinthitelek is egyre nagyobb teret nyernek, miközben 2024 közepére nagyjából egyensúlyi állapotba kerülhet a piac.

A hitelezéssel kapcsolatban jelentős lépéselőny számunkra, hogy hogy az egymilliárd forintot meghaladó árbevételű járműipari cégek 40 százaléka rendelkezik MBH bankos kapcsolattal és bankszámlával, így vezető pozíciónknak köszönhetően első kézből, korai fázisban értesülünk az ügyfelek igényeiről, amelyekre a hatékony szervezeti struktúránkra támaszkodva gyorsan tudunk megoldással, tanácsadással szolgálni

– tette hozzá Záhonyi Ádám.