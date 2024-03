Március elsejével elindult az egy hónapos lakásbiztosítási kampány. Hogyan hathat ez a piacra, mekkora mozgást generálhat?

A kampány hatása értelemszerűen azon múlik majd, hogy az emberek mennyire lesznek hajlandók váltani: minél többen kötnek új szerződést, annál nagyobb lehet az átrendeződés. Amit látni kell, hogy a kampány bevezetése növeli a versenyt, és felrázza a piacot, miközben a biztosítók közötti árverseny is erősödik, amely csökkenti a terület nyereségességét. Éppen ezért minden szereplőnek elemi érdeke, hogy versenyképes termékekkel vegyen részt a kampányban, és igyekezzen javítani a pozícióit. Mindezek alapján úgy vélem, hogy intenzív, erőteljes kampány jön márciusban. Emellett úgy látjuk, hogy maguk az ügyfelek is nyitottak a változásra.

A Gránit Biztosító hogyan készült a kampányra, és mik a saját magukkal szembeni várakozásaik?

Hosszú hónapok óta – egészen pontosan a kampány bevezetéséről szóló jogszabály megjelenése óta –, és nagyon tudatosan készültünk a mostani kampányra. A felkészülés egyik elemeként megújítottuk a termékpalettánkat, árban versenyképes, ugyanakkor szolgáltatási tartalomban is jó konstrukciókat fejlesztettünk.

Emellett egy nagyobb médiakampánnyal is készültünk, miközben a partneri kapcsolatokra is fontos eszközként tekintünk: így a létrejött együttműködési megállapodásaink révén meg tudjuk szólítani egyebek mellett a Gránit Bank, a Mol és a Vodafone ügyfeleit is.

A célunk egyértelműen a szerződésszám növelése a lakásbiztosításoknál: egy hónap múlva kiderül, hogy ezt mennyiben sikerült megvalósítani, mindenesetre én optimista vagyok.

A magyar biztosítási piacon még bőven akad fejlődési potenciál, miközben az elmúlt évek is visszafogott ütemű emelkedést hoztak. Hogyan látja a hazai piac helyzetét, és miképpen lehetne gyorsítani a növekedés ütemét, aktívabbá tenni az ügyfeleket?

Az egyértelmű, hogy Magyarországon az egy főre jutó biztosítási szerződések száma még régiós összehasonlításban is alacsony, így mindenképpen növelni kell a penetrációt. Utóbbihoz egyébként a mostani lakásbiztosítási kampány is hozzájárulhat, hiszen a lakóingatlanok között is közel egymillió van biztosítási védelem nélkül.

Ami az ügyfeleket illeti, természetesen itthon is létezik az a réteg, amely szükséges rossznak tekinti a biztosításokat, és többnyire akkor szerződik, ha erre valamiért rákényszerül: például a lakáshitele mellé köt fedezeti biztosítást. Viszont az ügyfelek egyre nagyobb többségét a biztosításoknál is a tudatos fogyasztók adják, akik az árak mellett a szolgáltatási tartalmat és az egyéb szempontokat is figyelembe veszik a szolgáltatójuk, illetve az adott konstrukció kiválasztásánál.

Erre a tudatosságra a most futó kampány még jobban ráerősít, és meggyőződésem, hogy a teljes piacra is hatást gyakorol majd, hiszen nem csak a lakásbiztosításokra irányítja rá a figyelmet, hanem általában a biztosítás fontosságára is.

Utóbbi kapcsán az a lényeg, hogy az emberek belássák: nem akkor kell fogni a fejüket, ha már megtörtént a baj, hanem tudatosan kezelni kell a velünk élő kockázatokat. Sokan például azért nem kötnek casco biztosítást, mert saját belátásuk szerint jól vezetnek, és úgy vélik, hogy az ő hibájukból úgysem történik baleset: arról viszont megfeledkeznek, hogy tőlük függetlenül is érheti baj az autójukat.

A lakásbiztosítás viszonylag összetett termék, így nem olyan egyszerű kiválasztani a legkedvezőbb ajánlatot, mint mondjuk az autók kötelező felelősség-biztosításánál. Várakozásaik szerint az ügyfelek mekkora hányada vesz majd igénybe személyes tanácsadást a kampány során?

– Ahogyan általában a pénzügyi szolgáltatásoknál, a lakásbiztosításoknál is létezik az az ügyfélréteg, amely személyes tanácsadást vesz igénybe a döntése meghozatalához, és ez vélhetően a jövőben is így lesz. A lakásbiztosítás pedig valóban összetettebb termék a kgfb-nél, ám azt is látni kell, hogy a közelmúltban olyan digitális fejlesztések történtek a biztosítóknál, és az online alkuszoknál, amelyek lehetővé teszik, hogy az ügyfél az egyes ajánlatokat objektív módon össze tudja hasonlítani. A Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítások bevezetése is ebbe az irányba mutat, hiszen ezeknél is adottak azok a sztenderdek, melyeknek az adott terméknek meg kell felelnie. A könnyebb összevethetőség pedig – a kampány erősítő hatásával együtt – hozzájárul ahhoz, hogy élénküljön a verseny ezen a piacon.

Február 15-től nevet váltott a Wáberer Hungária Biztosító, és Gránit Biztosítóként működik tovább. Miért döntöttek e lépés mellett, és milyen hozadéka lehet a Gránit Bankkal folytatott stratégiai együttműködésnek?

Az elmúlt években a lakossági ügyfelekben egyre jobban megfogalmazódott az az igény, hogy egy helyen, komplex pénzügyi szolgáltatásokat tudjanak igénybe venni. A stratégiai megállapodás, és a névváltás ennek az elvárásnak való megfelelést szolgálja, úgy, hogy mindkét fél profitálhat belőle. A megállapodás értelmében a biztosító a termékportfóliójának értékesítésében számíthat a bank infrastruktúrájára, miközben a pénzintézet újabb szolgáltatással egészíti ki az ügyfeleknek kínált portfólióját. Az ügyfeleink így a biztosítások mellett banki és befektetési szolgáltatásokhoz is közvetlenül hozzáférhetnek, miközben a Gránit Bank is tud ajánlani biztosítási termékeket. Nem szabad figyelmen kívül hagyni azt sem, hogy két hasonló elvek mentén, rugalmasan működő pénzügyi szolgáltatóról van szó, amely lakossági fókuszú, és elkötelezett a digitális szolgáltatások iránt. A lehetséges szinergiák kihasználásával pedig további költségelőnyhöz tudunk jutni a versenytársainkhoz képest.

A mesterséges intelligencia a múlt év egyik hívószava volt. Mennyire lehet ezt hasznosítani a biztosítási szolgáltatásoknál, és mennyire lehet gyors a térnyerése?

A mesterséges intelligencia és a biztosítók viszonyánál mindenki csak az értékesítésre fókuszál, holott egy sor más szegmens is létezik, ahol lehet használni, így például a kárrendezés, vagy a biztosítási matematika területén. Az még a jövő zenéje, hogy a terjedése mennyire lesz gyors, ám abban biztos vagyok, hogy akár 1-2, vagy akár négy év múlva, de a mesterséges intelligencia mélyen beépül a biztosítók eszköztárába is.

Az idei évre vonatkozóan mik a terveik, és a várakozásaik?

A biztosító ügyfélszáma tavaly is jelentősen emelkedett, a szerződéseké pedig majdnem 60 ezerrel nőtt. Mindezt úgy sikerült elérni, hogy tavaly a piac bővülése megállt, amely jelentős részben az autópiac gyenge teljesítményével, és az újlakás-építések visszaesésével magyarázható. Ami a kilátásokat illeti, tapasztalataink szerint az ügyfelek egyre árérzékenyebbek, így jelentős előnnyé vált a digitális csatornák használatából eredő költséghatékonyság, és a már említett komplex szolgáltatási paletta is növeli a versenyképességünket a piacon. Mindezek alapján az idei évet illetően is optimista vagyok, mind az ügyfélkörnél, mind az élő szerződések számánál jelentős bővülésre számítunk.