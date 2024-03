A gyermekvállalásra készülő lakástulajdonos fiatal pároknak is érdemes felmérniük a lehetőségeiket a márciusi lakásbiztosítási kampányban – mondta a Világgazdaság e témában készített vidcastsorozata negyedik epizódjában Bara Ágnes, a Hungarikum Biztosítási Alkusz Zrt. szakértője. Bara Ágnes szerint lényeges, hogy a kiválasztott biztosítási konstrukció olyan szolgáltatási tartalommal rendelkezzen, amely a későbbiekben akár ki is használható, és persze megfelelő fedezetet, biztosítási védelmet is nyújtson.

Fotó: Shutterstock

A hitellel – és ezen belül a különböző támogatott konstrukciókkal, például a Plusszal – finanszírozott lakásoknál persze alapkövetelmény a biztosítási védelem megléte, de ilyenkor is érdemes megvizsgálni, hogy a szerződés megfelelő fedezetet nyújt-e az alulbiztosítottság ellen. Az a biztosítási érték ugyanis – mutatott rá a szakértő – amit a pénzintézetek előírnak, sok esetben alacsonyabb a lakás vagy ház valós piaci értékénél, hiszen a bank csak arra a menekülési értékre szeretne fedezetet, amelyen a könyveiben nyilvántartja a z érintett ingatlant. Éppen ezért – tette hozzá – ezt a különbséget mindenképpen érdemes szem előtt tartani az új lakásbiztosítási szerződés megkötésénél.

A megfelelő biztosítási védelemnek azért is nagy a jelentősége, mert a gyermekek érkezése, a lakáshitel törlesztése jelentősen megterheli a fiatal családok költségvetését, így nagyon fontos, hogy ha netán bekövetkezik valamilyen kár, a biztosítási kártérítés összege maradéktalanul fedezze annak elhárítási költségét. Szintén érdemes nagyon figyelni a lakásban lévő ingóságok, nagyobb értékű műszaki berendezések – televízió, laptop, légkondicionáló – biztosítási védelmére is, hiszen adott esetben ezek pótlása is megterhelő lehet az életpályájuk elején járó fiataloknak.

A szakértő szerint azt is érdemes mérlegelni a lakásbiztosítási szerződés megkötésekor, hogy az elmúlt években felgyorsult nyomán jelentősen megemelkedett a károk elhárításának költsége is.

A mai, korszerű nyílászáróknál például – tette hozzá Bara Ágnes – már egy egyszerű ablaküvegcsere is jelentős összegbe kerülhet, és megfelelő biztosítás híján már egy kisebb felújítás költsége is meghiúsíthat egy fesztiválprogramot, vagy nyaralást. A „velem úgysem történik ilyesmi” előfeltételezéstől pedig óvakodni kell, hiszen bármelyik lakásban, bármikor előfordulhatnak rendkívüli események, még úgy is, ha különösen figyelünk rá – figyelmeztetett a szakértő.

