Ha előkeressük a lakásbiztosítási szerződésünket, több részlet elemét megvizsgálva könnyen rájöhetünk arra, hogy van tennivalónk és lépnünk kell – nyilatkozta a Világgazdaság lakásbiztosítási kampányról szóló vidcastsorozatának ötödik részében Bara Ágnes, a Hungarikum Biztosítási Alkusz Zrt. szakértője.

Az egyik alapvető kérdés, hogy mióta él a szerződés, hiszen, ha többéves – netán még régebbi –, akkor számos olyan pontja lehet, amely már nem tükrözi a mostani viszonyokat. Nem pusztán az inflációra vagy az ingatlanárak változására kell gondolni, hanem arra is, hogy néhány év alatt több olyan fejlesztés is történhet az otthonunkban, amely befolyásolja az értékét, és a biztosítási fedezet növelését is indokolttá teszi: ilyen lehet például a napelemek vagy hőszivattyú telepítése, a tetőtér beépítése vagy a családi ház bővítése is.

Mindezek alapján a szakértő szerint szinte biztosra vehető, hogy ma nincsen olyan lakásbiztosítással rendelkező ügyfél, akinek teljesen rendben lenne a biztosítása. Ez egyben azt is jelenti, hogy ha feltérképezi a piacon lévő ajánlatokat a kampány során, biztosan talál jobb, kedvezőbb díjú és jobb szolgáltatási tartalmú konstrukciót. Bara Ágnes ismét felhívta a figyelmet az alulbiztosítottság veszélyére is, amikor a meglévő szerződésben szereplő összegek már nem elegendők egy esetleges káresemény költségeinek fedezéséhez. A szakértő szerint a megfelelő konstrukciók ma már viszonylag könnyen kiválaszthatók az online felületeken, ma csak viszonylag kis időt kell rászánni a régi szerződés felmondására, és az új megkötésére.

Bara Ágnes arról is beszélt, hogy a lakásbiztosítási szerződéseknél érdemes figyelmet szentelni az ingóságok védelmére is, hiszen ma már például egy új tévékészülék vagy egy játékkonzol beszerzése is meg tudja viselni a családi költségvetést. Szintén érdemes kihasználni a biztosítók által kínált kedvezményeket: jelentős megtakarítást érhetünk el például az éves díj egyösszegű befizetésével, az online fizetéssel és ügyintézéssel, de több biztosító kínál tartamkedvezményt is a szerződőknek.

