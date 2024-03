Az új lakások tulajdonosai váltanak főként biztosítót

A lakásbiztosítási kampány hajrájához közeledve érdemes körülnézni, ugyanis a szerződés kedvezőbbre cserélésével akár 30-40 százalékos költségcsökkentés is elérhető – hívta fel a figyelmet keddi közleményében a Gránit Biztosító.

Fotó: Getty Images

A társaság az eddigi átkötésekről is közölt adatokat, kiderült, hogy főként azok éltek a lehetőséggel, akiknek a szerződése 2000 után épült ingatlanhoz kapcsolódott. Noha ezek az ingatlanok a KSH 2022-es adatai szerint csupán a hazai ingatlanok 13,9 százalékát teszik ki,

a Gránit Biztosítónál történt átkötések több mint harmada kapcsolódott ilyen lakásokhoz.

Ezzel szemben az 1961 előtt épült ingatlanok csak 12,44 százalékát teszik ki a biztosító új szerződései közül, noha arányuk a teljes ingatlanállományban 29,3 százalék. Látható tehát, hogy főként az újabb építésű – és így valószínűleg drágább – ingatlanok tulajdonosai döntöttek a váltás mellett.

Nyilasy Bence, a Gránit Biztosító Zrt. vezérigazgatója elmondta, hogy mindez arra utal, hogy az újabb építésű, tehát valószínűleg nagyobb értékű ingatlanok tulajdonosait nagyobb tudatosság jellemzi. Ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy véleményük szerint az első hetekben sokan inkább csak tájékozódtak, és ezt követően indítják el a váltás folyamatát, ezért kifejezetten erős kampányhajrát várnak.

A biztosító azt is vizsgálta, hogy milyen kiegészítő biztosításokat választottak előszeretettel új lakásbiztosításuk mellé az ügyfelek. Ebből kiderült, hogy a legnépszerűbb kiegészítő elem a dugulással kapcsolatos károkkal szemben védő biztosítás volt, ezt majdnem minden negyedik szerződő igényelte a biztosításához.

Népszerű volt az üvegkárokkal szemben védő modul, illetve a kiegészítő baleset-biztosítás, valamint a zárcserére vonatkozó kiegészítés is.

„A magyarországi épületek jelentős része alul van biztosítva, az alulbiztosítottság pedig nem csak az ingatlanokra, hanem az ingóságokra is igaz. A mostani lakásbiztosítási kampány arra is ideális lehetőség, hogy a megfelelő biztosítási összegekre kössék meg új biztosításukat az ügyfelek úgy, hogy a díjuk közben a korábbival megegyező díjszinten marad. Így nemcsak spórolhatnak az ingatlantulajdonosok, hanem a biztonságukat is növelhetik egy esetleges káresemény esetében” – mondta Buró Attila, a Gránit Biztosító üzletfejlesztési vezetője.