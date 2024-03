Rendkívül kedvező várakozásokkal, a forgalom folyamatos növekedésének prognóziásával startolt az idén is a second hand ruházati piac, aminek nyomán 2023-as forgalmi adatainak elemzésével Magyarország legnagyobb online piactere, a Vatera is áttekintette a saját ruhaeladási trendjeit.

Eladásra és vásárlásra egyaránt népszerű felületek az online piacterek

Egyelőre felnőtt nők felségterületén járunk

A Vaterán tavaly eladott ruhák, cipők, kiegészítők több mint háromnegyede felnőtt méretű volt, a gyerekruházati cikkek eladásainak száma a maradék közel negyedét tette ki a tranzakcióknak, míg a babaruházat aránya jóval alacsonyabb. Az utóbbi kategóriában inkább a babakocsik, bababútorok népszerűek a felhasználók körében – derül ki a piactéri statisztikából.

Egyelőre a Vaterán új gazdára találó ruhák háromnegyede női,

cipőkből és egyéb lábbeliből pedig duplaannyi női kivitelűt adnak el, mint férfi modellt.

Az eladások által generált forgalomban azonban már eltér a megoszlás:

a tranzakciók háromnegyedét kitevő női ruhák a forgalom felét,

a tranzakciók negyedét kitevő férfiruházat viszont a forgalom harmadát,

a gyermekruházat pedig kicsivel több mint ötödét generálja.

A divatipar is a másodpiacot segíti

Egy sor nem gazdasági tényező is segítheti a ruhák másodpiaci kereskedelmét a közeljövőben. Az egyre népszerűbb vintage ruhák, kiegészítők autentikus példányait ezeken a platformokon a legegyszerűbb beszerezni, különösképp igaz ez a quiet luxury irányzat minőségi alapanyagokból gyártott, logómentes, semleges színekből álló klasszikus darabjaira – kommentálta az aktuális trendeket Szabó Tünde, a Vatera marketingmenedzsere.

A régi-új stílusok előretörését jelzi, hogy a vaterás top keresések között például megjelent az egyébként nem túl ismert brit Barbour prémium márka.

Meglepő keresési statisztika

A ruházati, sport- és divatmárkák közül a legtöbben a Nike és Adidas termékekre kerestek rá a Vaterán március első felében,

a harmadik legnépszerűbb keresőkifejezés pedig a moletti volt

a témában. Ezen a néven működik divatgyártó, de a vaterázók általánosságban szokták ezzel a jelzővel illetni a molett emberek vonalaira szabott ruhaneműket.

A divathoz kapcsolódó leggyakoribb márciusi keresések közt megtalálható még a Skechers cipőgyártó, a Ralph Lauren, Desigual és Tommy Hilfiger prémium divatmárkák, illetve a Louis Vuitton, Chanel és Gucci luxusmárkák is.

A női ruházaton belül a legtöbbet

a felsőruházatból (39 százalék),

fehérneműből, hálóruhából (14 százalék),

egész ruhákból (11 százalék),

nadrágokból (10 százalék) vásárolták.

A férfi termékek körében

a felsőruházat (51 százalék),

a nadrágok (17 százalék),

kabátok és mellények (13 százalék) a legnépszerűbbek.