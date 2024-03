Ahogy korábban beszámoltunk róla, gyengén muzsikált a magyar ipar az év elején . A termelés volumene januárban 3,6 százalékkal csökkent az előző év azonos időszakához képest, decemberhez viszonyítva pedig 1,1 százalékkal. Ez önmagában még nem lenne érdekes, hiszen tavaly egész évben csökkent az ipar kibocsátása a magas és a belső kereslet szűkülése következetében, ám a termelés szerkezete már többet árul el a belső folyamatokról. Az alábbi ábrán is látható, hogy nyár óta folyamatosan esik a járműgyártás volumene, november óta pedig már minuszba is fordult a kibocsátás. Utoljára még 2022 elején történt hasonló, amikor az ipar még a covid utáni ellátási láncok szakadozását sínylette meg. A helyzet azonban most sokkal rosszabb, ugyanis akkor egy hatalmas megrendelés állomány halmozódott fel, ami jó ideig pörgette a szektort.

A nyár óta folyamatosan csökken a hazai járműgyártás kibocsátása.

Idén várhatóan pont az ellentétje történik annak, mint tavaly láttunk: míg 2023 első három negyedévében a járműgyártás és a külföldi, exportpiacokra történő értékesítés kozmetikázta a belső kereslet szűküléséből fakadóan az ipari termelés visszaesését, addig az elmúlt hónapokban, különösen most januárban mintha fordulna kocka.

Mindez összefüggésben lehet azzal, hogy egyelőre kiábrándítóak a német gazdaság és a német ipar kilátásai. A magyar járműgyártás pedig egyértelműen elszenvedője annak, hogy tavaly év végén leállította az elektromos autók vásárlásának állami programját a német kormány.

A jó hír viszont, hogy belföldre termelő ágazatok, köztük az élelmiszergyártás kezd magára találni, ami megerősíti azt a korábbi feltételezést, hogy a belső fogyasztás folyamatosan felpöröghet a következő hónapokban. Mint az alábbi ábrán is látszik, januárban az ipari termelés belföldre történő értékesítése már kisebb veszteséget szenvedett el, mint az exportra termelő ágazatok.

Januárban az ipar belföldre termelő ágazatai már kisebb veszteséget szenvedtek el, mint az exportra termelők.

Ez viszont azt is jelenti, hogy a következő hónapokban várhatóan hiányozni fog a növekedésnek egy fontos támasza. Az és a járműgyártás visszaesése már az első negyedéves GDP-növekedésünkben is nyomot fog hagyni, amiután kisebb csodának kellene bekövetkeznie ahhoz, hogy összejöjjön a kormány által várt 4 százalékos Nagyon nehéz elképzelni, hogy egy gyenge első negyedéves GDP-adat után a következő három negyedévben bőven 1 százalékos pluszban legyen negyedéves alapon a kibocsátás. Emiatt történhetett meg, hogy már március elején Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter elismerte, hogy nem realitás az idei 4 százalékos gazdasági növekedés.