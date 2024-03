Zöldtáska néven kínál új termékcsomagot ügyfeleinek az Sz. Variáns Kft. A brand, de a cég története mögött is számos érdekesség áll. Anyagminőségében az új termékvonal a zöldgondolat életérzést jeleníti meg, ezzel a környezetvédelmi szemléletformálás eszköze lehet a cég tulajdonos-ügyvezetője, Szakál János szerint. A száz százalékban lebomló táska ugyanis papírból készül, előállítási technológiája rendkívül költséghatékony, a perszonalizációja fotóminőségben történik. A táskára négy színt nyomtatnak egy szín áráért.

Szakál János: egy dolgot kell csinálni, de azt jól!

Fotó: Sz. Variáns Kft.

Egy átlagos bolti vásárló az Sz. Variáns termékeit gyakran veheti a kezébe. A kft. ugyanis olyan díszcsomagolásokat gyárt, amelyek a cég 30 évvel ezelőtti indulásakor a magyar piacon nem, vagy alig léteztek. A családi vállalkozás fejlődése így egybeesik a díszcsomagolások hazai fejlődésével, ami jól nyomon követhető a cég termékportfóliójának kibontakozásán, bővülésén. A debreceni kft. ma már 75 fős, emellett legalább száz megváltozott munkaképességű alvállalkozója van. Forgalma megközelíti az évi kétmilliárd forintot, eredményességét az elmúlt tíz évben több mint 60 százalékkal növelte. Tevékenységének fókuszában az ipari csomagolóeszközök, papíralapú marketingtermékek, luxus-csomagolóeszközök és a kézi készítésű papírtáskák gyártása áll. Kiemelt szolgáltatásai közé tartozik a formatervezés, a grafikai előkészítés, a nyomtatás, a felületnemesítés és a konfekcionálás. Ma már a tengerentúlra és Japánba is Sz. Variáns-csomagolásban érkeznek a minőségi borok és a porcelánok, de még a habszifonok is.

Igazi garázscégsztori

A vállalkozás 30 éve egy 70 négyzetméteres, bitumenes ipari konyhából indult hódító útjára. Története úgy kezdődött, hogy Szakál János nővére a karácsonyi vásáron a saját készítésű díszdobozait árulta, ezzel egészítve ki pedagógusi fizetését. „Fokozatosan sodródtunk bele az eseményekbe. Nem volt semmilyen stratégiánk. 1994-ben született meg a cégalapítás gondolata, a tudatos vállalatépítés pedig 1996–1997 körül indult” – idézte fel a cég tulajdonosa és ügyvezetője.

Mint visszaemlékezik, az 1990-es évek elején még nem volt kultúrája Magyarországon a csomagolástechnikának. A gyűjtőcsomagolás volt a jellemző. Ezért a kft. önmaga mentora volt, vezetése, munkatársai autodidakta módon tanultak. Évente két-három alkalommal inspirálódtak külföldi kiállításokon, így Európa számos országából hozták el azokat a megoldási ötleteket, javaslatokat, alapanyagokat, formavilágot, arculati elemeket, amelyeket azután itthon alkalmaztak.

Ez egy nagyon erős know-how, amit házon belül fejlesztettünk a versenytársak eredményeit figyelve

– mutatott rá Szakál János.

A gyors fejlődést mutatja, hogy a kft. a megalakulása után négy évvel az IKEA 54 áruházának már évi egymillió mikrobordázott, ovális dobozt gyártott. A mikrobordázott, natúr és színes hullámpapírból készült csomagolásokat az Sz. Variáns honosította meg Magyarországon.

A debreceni csapat termékei a világ számos országába eljutnak.

Fotó: Sz. Variáns Kft.

A reptéri bolt volt az ötletaranybánya

Azokban az években Szakál János számára egy repülőtéri shop maga volt az aranybánya, ahonnan sok ötletet meríthetett a minőségi csomagolásról. Ám ma már rengeteg olyan termék található a budapesti terminál üzleteiben, amelyek az Sz. Variáns műhelyéből kerültek ki, Európa-szerte és a tengerentúlon is találkozhatunk a cég díszcsomagolásaival.

Az Sz. Variáns fejlődése persze nem volt zökkenőmentes. Az első évek a sodródásról szóltak, a megélhetésért kellett dolgozni. A sikerek érkezésével azonban mindez felelősséggé vált. Szakál János belátta, hogy egy dolgot kell tennie, de azt jól.

Továbbá tudatosult benne, hogy nem kudarc van, hanem problémamegoldás.

Egy ilyen problémamegoldás volt a lean vállalatirányítási szemlélet 2018-as bevezetése is. „Fejlődése bizonyos szakaszaiban minden vállalat fordulópontokhoz érkezik. Ekkor már a saját vízióm erősebb lehet, mint a szervezet maga. Ennek vannak jelei, melyeket fel kell ismerni és változtatni rajtuk. Egyre nagyobb a káosz, a selejtgyártás, az elégedetlenebb hangok. Az évek során sok tréninget szerveztünk, de egyik sem hozott hosszú távon megfelelő megoldást” – sorolta Szakál János. Amikor belevágtak a lean szemlélet alkalmazásába, rájött, hogy a kilencvenes években ezt már látta működni az IKEA-nál, amellyel éppen ettől volt olyan impulzív az együttműködésük. A cégnél 2022-ben – egy európai uniós forrású beruházás keretében – 3D-s UV-lakkozó felületnemesítő eszközzel bővült a cég gépparkja. A terület, amellyel a cég foglalkozik folyamatos befektetéseket igényel.

Folyamatosan fejleszt az Sz. Variáns. Fotó: Sz. Variáns Kft.

A kicsomagolás legyen élmény!

A csomagolástechnikai piac az elmúlt tíz évben nagyot fejlődött, és Szakál János úgy értékeli, hogy cége felzárkózott a nyugat-európai színvonalhoz. A szemléletben első szempont lett a fenntarthatóság, a digitalizáció és a hatékonyság. „Szeretnénk elérni a karbonsemlegességet, törekszünk a legalább 80 százalékos használatára. Minden a visszaforgathatóságról és a zöldülésről szól. A csomagolás akkor lesz sikeres, ha minden érzékszervre hat. A kicsomagolás pedig legyen élmény, mellyel a vevőt el lehet érni” – jelentette ki.

A csomagolásnak a leghatékonyabban kell bemutatnia az árut és az üzenetét.

Fotó: Kotulák Andrea / Világgazdaság

Az exporthoz igazi prémiummegoldás kell

Bár a kft. most is exportál, de a kibocsátóképességét a tulajdonos-ügyvezető szerint meg kell erősíteni ahhoz, hogy a külpiacon is megállja a helyét. „Akkor tervezünk igazán megjelenni, ha megtaláljuk azt a minőségi, prémiummegoldást, amely az exportpiacon csak hozzánk lesz köthető. Fel kell mérnünk, hogy mivel tudjuk magunkat megkülönböztetni, miben vagyunk erősebbek, mint a versenytársaink. Vannak elképzeléseink, de mindenáron nem akarunk a külföldi piac felé nyitni, mert az hangzatos” – magyarázta. Meglátása szerint a szakmabeli cégek sikeres működését is az szolgálja, ami a sajátjáét: egy dolgot kell csinálni, de azt jól. Ezzel szemben például azt látja, hogy egy olyan versenytárs, amely professzionális módon gyárt kiadványt és könyvet a nyomdájában, belevág a csomagolóiparba is, ha úgy látja, hogy az éppen jól megy. Ettől óva inti őket.

Cége minden esetben olyan csomagolást igyekszik megtervezni és legyártani, amely a leghatékonyabban mutatja be az árut és az üzenetét. A vevőben pedig azt az érzést erősíti, hogy ez olyan szép, hogy megérdemli.