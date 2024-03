Ilyen is van: fideszes önkormányzat indít panelprogramot

Debrecen város közgyűlése csütörtöki ülésén elfogadta az idei panelprogram pályázati kiírásának feltételeit – számolt be róla a Dehir. Még tavaly februárban jelentette be Papp László polgármester, hogy panelprogramot indítanak a cívisvárosban évi félmilliárd forintos keretösszeggel. A településvezető javaslatára a városi közgyűlés arra is kötelezettséget vállalt, hogy ezt az évi félmilliárd forintot a következő öt évben is biztosítja a panelprogramra. Ez az összeg szerepel Debrecen 2024. évi költségvetésében is.

Ilyen is van: Debrecenben fideszes önkormányzat indít panelprogramot / Fotó: Molnár Péter

A panelprogram első évében 16 pályázat érkezett, de nem felelt meg mindegyik a feltételeknek. A tendereket értékelve a városvezetés az idei kiírásban két fontos változtatást javasolt – ezekről Papp László nyújtott be előterjesztést a városi közgyűlésnek.

Tavaly

a nyílászárók cseréjére,

homlokzatok és födémek hőszigetelésére, valamint

liftek energiamegtakarítást eredményező cseréjére lehetett pályázni.

A támogatás mértéke az elszámolható bekerülési költség 25 százaléka, de

legfeljebb lakásonként 750 ezer forint lehetett.

Pályázatot az iparosított technológiával épített lakóépületek társasházként működő lakóközösségei, valamint a debreceni székhelyű lakásszövetkezetek nyújthattak be.

A beérkezett pályázati anyagokból és a felmerülő kérésekből, kérdésekből megállapítható, hogy nagy igény jelentkezett nemcsak a liftek cseréjére, hanem azok felújítására is, valamint az úgynevezett panelépületek mellett a régebbi téglaépítésű épületek felújítására is, amelyekből Debrecenben körülbelül 200 van

– írta előterjesztésben a polgármester.

Mivel a közgyűlés elfogadta Papp javaslatát, a 2024-es pályázaton az elnyert támogatás a hőszigetelés, nyílászárók és liftek cseréje mellett már a liftek felújítására is felhasználható lesz. Emellett

az 1990 előtt épült,

minimum 12 lakásos,

nem energiahatékony,

téglaépítésű társasházak lakóközösségei is pályázhatnának.

A pályázatokat május 1. és október 31. között lehet benyújtani a www.panelprogram.debrecen.hu oldalon, a város pedig ingyenes műszaki ellenőrzést is biztosít. Az egyes pályázatokról idén is a közgyűlés tulajdonosi bizottsága dönt majd.