Idén tizedszer szervezik meg Magyarországon a pénzügyi ismereteket korszerű, modern eszközökkel, játékos formában átadó PÉNZ7 Pénzügyi és vállalkozó témahetet, március 4. és 8. között. A tematikus programsorozat fókuszában az országszerte számos általános- és középiskolában megtartott pénzügyi-gazdasági témájú tanórák állnak.

A pénzügyi tudatosságot ajánlott minél fiatalabb korban elkezdeni oktatni.

Fotó: Mirkó István

Az intézmények tanrendjéhez igazodó tematikus hét során a diákok saját osztálytermeikben játékos tananyag segítségével sajátíthatják el és gyakorolhatják a pénz hétköznapi használatához kapcsolódó ismereteket és készségeket.

Egyedülálló lehetőségként önkéntes pénzügyi szakemberek, akár miniszterek, államtitkárok és vállalkozók is segítik a pedagógusokat.

„A magyarországi PÉNZ7 az elsők között csatlakozott a pénzügyi tudatosság fejlesztésében élen járó Global Money Week (GMW) nemzetközi kezdeményezéshez. A GMW célja, hogy a fiatalok már kiskoruktól kezdve pénzügyileg tudatosak legyenek, fokozatosan elsajátítsák azt a tudást, készségeket, hozzáállást és magatartásformákat, amelyek szükségesek a megalapozott pénzügyi döntések meghozatalához, hosszú távon a pénzügyi jólét eléréséhez” – közölte megkeresésünkre a Pénziránytű Alapítvány. Majd hozzátették: „A kezdeményezéshez 2012 óta világszerte 176 ország csatlakozott és több mint 60 millió diákot értek el vele a világon.”

Mi fér bele egy évtizedbe?

A hazai PÉNZ7-et 2015-ben a Magyar Bankszövetség a Pénziránytű Alapítvánnyal együttműködésben indította el, az Emberi Erőforrások Minisztériumának szakmai támogatásával. A tárca 2017-től a programot a tanév hivatalos rendjébe is beillesztette. A magyarországi eseménysorozat azóta folyamatosan bővül, az elmúlt tíz évben több alkalommal került be nemzetközi összehasonlításban is a legjobbak közé.

A magyar programot 2017-ben, 2018-ban és 2019-ben is a Global Money Week legsikeresebbjei között tartották számon.

Emellett a rangos nemzetközi zsűri a magyar PÉNZ7-et a 2019-es „Global Money Week Excellence Award” díjra – a résztvevő országok közül Európából egyedüliként – globálisan a legjobbnak ítélt öt ország közé sorolta. 2020-tól a GMW programsorozat szervezését az OECD/INFE vette át, amelynek 2022. évi nemzetközi jelentése hazánk PÉNZ7 programját szintén példaértékűnek minősítette, kiemelve a széles körű összefogást, a nemzetközi szinten kimagasló diákelérést és a Pénziránytű Alapítvány szórakozva oktató fejlesztéseit.

Hergár Eszter, a Pénziránytű Alapítvány kuratóriumi elnöke az idei PÉNZ7 beharangozó sajtótájékoztatóján.

Fotó: Lakatos Péter

A PÉNZ7 szervezői ebben a tanévben – tekintettel a jubileumra – átfogó tematikával készültek „Pénzügyi életleckék” és „Gondolkozz és vállalkozz!” címmel. Az órát tartó tanárok különböző, digitális lehetőségeket is tartalmazó témacsomagokból választhatnak. Az osztályfőnöki és egyéb – például állampolgári ismeretek, matematika – órák keretében a pedagógusok és az önkéntesek interaktív módszerekkel ismertetik meg a diákokat a pénzügyi és gazdálkodási, köztük akár a kiberbiztonsági alapfogalmakkal és összefüggésekkel.

Tíz év alatt másfél milliónál több csatlakozó diák

A hazai program fókuszában a kezdetek óta a diákok állnak: az első évben, 2015-ben, mintegy 650 iskolában, megközelítőleg 90 ezer diák kapcsolódott be a PÉNZ7 eseményeibe, két évvel később, 2017-ben pedig már 1117 iskola és több mint 160 ezer diák. 2018-ban Európában egyedülálló eredményt mutatott fel a programsorozat: 1 249 iskola regisztrált, 1645 pedagógus 438 pénzügyi és vállalkozói önkéntes támogatásával tartott tanórákat több mint 200 ezer diák számára.

A pandémia nem akasztotta meg a PÉNZ7 népszerűségét, köszönhetően annak, hogy a programsorozat már azt megelőzően kiemelten támaszkodott a digitális platformokra.

Fotó: BongkarnGraphic

A témahét népszerűsége a pandémia 2020-as kirobbanását követően is megmaradt, köszönhetően többek között annak, hogy a programsorozat már azt megelőzően is kiemelten támaszkodott a digitális platformokra, így a rendezvények azonnal beépíthetők voltak a távolléti oktatásba.

A szervezők szerint idén várhatóan tovább nő a résztvevő intézmények és diákok száma, a tanulók az elmúlt tíz évben már jóval több mint másfél millióan csatlakoztak a pénzügyi tudatosságot fejlesztő eseményekhez.

A kulcs az összefogás

A PÉNZ7 szerves részét képezi a 2017-től indult pénzügyi kultúra fejlesztési stratégiának, a kormányzati szféra mellett pedig – nemzetközi összehasonlításban is –kimagaslóan magas a rendezvényt támogató szakmai önkéntesek aránya, akik a tanórák keretén belül mutatják be a valós üzleti gyakorlatot a diákoknak. Mindehhez a Pénziránytű Alapítvány és a Junior Achievement Magyarország Alapítvány (JAM) biztosít szakmai hátteret.

A két szervezet által elkészített PÉNZ7-tananyag egyes elemei ingyenesen állnak a regisztrált iskolák, pedagógusok és önkéntesek rendelkezésére.

Legalább ennyire fontos, hogy évről évre egyre több iskola nem csak egy-egy tanórát szervez, hanem az egész hetet a témának szenteli, akár matematika, földrajz, vagy éppen osztályfőnöki órákba építve a tematikát. Gyakran több szülő is bekapcsolódik a programsorozatba, akár kísérőesemények szereplőiként, vagy a gyerekek mellett mentorként.