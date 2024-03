Innováció nélkül nemcsak a versenyből, hanem a piacról is kieshetnek a cégek – vidcast

Az innovációnak van egy olyan eleme, amely bizonyos feladatok, problémák megoldására keresi a válaszokat. Ezért is beszélünk sok esetben a kutatás-fejlesztés és az innováció kapcsolatáról. Az innováció egy már működésben lévő termékbe épül be. Egy prototípusban, gazdálkodásban, és tulajdonképpen így is fogalmazhatnék, hogy végtermékben megjelenő hatást mutat