Tavaly 10-15 százalékkal drágultak a növények, és még idén is várható néhány százalékos átlagos áremelkedés, a kertészeti árudákba most érkezik be a hazai termelőktől, és elsősorban Hollandiából, Lengyelországból és Olaszországból származó áru, de

a sokéves, nagyobb fákból még évekig jelentős utánpótlás hiány várható

– tájékoztatta a Világgazdaságot a Gödöllői Királyi Kastély pálmaházát és árudáját üzemeltető Pálmaház Kertészet és Herbárium Kft. ügyvezetője, Mihalik Zoltán.

A kertépítés olyan, mint a lakberendezés: az ott élőkre kell formálni / Fotó: Garden Expo

Sokéves tendencia tört meg tavaly, amikor a 2015-től érzékelhető, a Covid éveiben csúcsokat döntő, jellemzően 30-40 százalékos forgalomnövekedés megtorpant, majd némi csökkenésbe váltott. A kereslet mérséklődése nem egyenletes, hiszen a választásokhoz közeledve az önkormányzatok sokasága indított fásítási programokat, jelentős bevételt generálva a közbeszerzési pályázatokon nyertes kertészeteknek.

Ugyanakkor

a klímaváltozás folyamatosan arra ösztönzi a családi házakban élőket is, hogy árnyas fákkal vegyék körül magukat.

Hasonlóan látványosak az irodaházak környékén zajló zöldítési programok, a munkahelyen, lakóhelyen, sőt, a közterületeken is egyre több és színesebb kisebb-nagyobb zöld sziget nő ki a semmiből.

A pusztából oázist varázsolni csak pénz kérdése.

Mihalik Zoltán kérdésünkre elmondta, hogy egy családi ház körüli átlagos méretű kertbe legalább félmillió forint, de inkább milliós tétel a növénytelepítés ára. Mindez a 20-30 ezres facsemeték és a sok ezer forintos évelők, örökzöldek, bokrok, rózsatövek és egyéb növények árát látva nem is tűnik túlzásnak.

Milliós tétel a növények beszerzése, de a semmiből is lehet szinte azonnal oázis / Fotó: Garden Expo

A növények mérete és fajtája alapján rendkívül nagyok az árkülönbségek, egy 10-12 centis törzskerületű fa ára már 50-60 ezer forint. Van ennél bőven feljebb is: a 2-2,5 méter magas kínai kenderpálmafáért 200-250 ezer forintot, a koros japán juharokért pedig akár 350-400 ezer forintot is elkérnek, de egyes formanövényekből is több százezer forintba kerülhet egy-egy különleges tétel.

Mediterrán irányba megy a kereslet

Egyre népszerűbbek az olajfák már Magyarországon is,

ezekből az 50-60 évesek ára félmillió forint körül mozog. Ugyancsak felfedezték és keresik a vevők a télálló kínai kenderpálmát, ami elviseli a mínusz 15-17 fokot is, csak a friss hajtásait kell a fagyoktól óvni – mondta a gödöllői cégvezető.

Mediterrán irányba tartunk, a klímaváltozás átalakít mindent / Fotó: Garden Expo

Fügét, hurmát (datolyaszilvát) és gránátalmát is egyre több kertben lehet látni, ezek szépen teremnek már itt is, de a mediterrán fűszernövények is meghódították a magyar kerteket.

Hétvégi ötletbörze Idén is megrendezik a Papp László Budapest Sportarénában a kerti életmód kiállítást. A március 22–24. közt zajló GardenExpo lényege az ötletgyűjtés, és a szaktanácsadás, hogy a kertépítésre, kertészkedésre vágyó érdeklődők megismerjék a pergolák, a kültéri ülőgarnitúrák, a fűnyírók elérhető választékát, és a legfrissebb trendeket a növények és virágok frontján. Magyarország legnagyobb kültéri életstílussal foglalkozó seregszemléje praktikus megoldásokkal célozza meg a szezon kezdetén a kertes házban és társasházban élőket egyaránt.

A Covidtól eredeztetik a kertészetekben az átütő zöldítési lázat, bár a kereslet már az azt megelőző években is látványosan nőtt, a karantén alatt még a legkisebb erkélyeket is igyekeztek termővé varázsolni sokan.

A bazsalikom, a rozmaring (van kúszó is, és törzsre nevelt), a kakukkfű, az oregano a mediterrán konyha fűszerei, de hálás és könnyen nevelhető a citromfű, a citromverbéna is.

A különböző mentatípusok is nagyon népszerűek, a bors-, ananász-, eper-, alma-vagy a banánmenta ízében vagy illatában hozza a névadó gyümölcsös jegyeket

– sorolta Mihalik Zoltán.

Eltűnnek a gyümölcsfák

Miközben nagy kedvvel ültetnek bogyós gyümölcsöket a ház körüli kiskertekbe is a lakók, a málna, a ribizli, a tőzegáfonya, vagy a folyton termő eprek nagyon keresettek, a gyümölcsfákat jellemzően nyaralókba, hobbikertekbe vásárolják csak.

A modern kertes házakba az árnyékáért és nem a terméséért ültetik a fákat,

ezekben a házakban élők többnyire igénytelen növényeket szeretnének. Olyanokat, amelyek a kezdeti gondoskodás után minimális törődést igényelnek.

Pihenőkertek veszik át a hobbikertek helyét / Fotó: Garden Expo

A kertépítés lényegében nagyon hasonlít a lakberendezéshez, a növény mixet és az elrendezést a hely adottságaihoz és a lakók életmódjához, igényeihez és személyiségéhez kell szabni – mondta a szakember.

Városi díszfák toplistája

kislevelű hárs

mezei juhar

gömbakác

korai juhar

gömbkőris

Kiskerti gyümölcsfatoplista