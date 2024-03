A garázsok és parkolóhelyek felértékelődése nem csak budapesti jelenség, mivel a nagyvárosokban szinte ugyanolyan áron lehet parkolóhelyet vásárolni vagy bérelni, mint a fővárosban – derül ki az Ingatlan.com által a Világgazdaság számára kigyűjtött adatokból.

Kívül tágasabb? A vidéki garázsárak a budapestiekkel vetekednek már / Fotó: Czinege Melinda / Hajdú-Bihari Napló

Jelenleg egy-egy eladó garázs átlagos ára 7,5 millió forint körül van a fővárosban és a vármegyeszékhelyeken is, a kiadó garázsokért pedig átlagosan 25-26 ezer forintot kell fizetni itt is, ott is – válaszolta kérdésünkre Balogh László, az Ingatlan.com vezető gazdasági elemzője.

Budapesten belül viszont hatalmas különbségek vannak a kiadó garázsok tekintetében

– tette hozzá a szakértő –, a legolcsóbb a XVI. kerület, ahol átlagosan 18 ezer forintot kérnek el havonta egy kocsibeállóért, az V. kerületben viszont ennek pont a háromszorosát, azaz 54 ezer forintot.

Az eladó parkolóhely a Belvárosban majdnem olyan ritka mint a fehér holló,

ennek megfelelően az ára is az egekben jár. Az utolsó eladó garázst itt, amelyet hónapokkal ezelőtt kínáltak megvételre 17 millió forintért, nem sokáig hirdették, mert mindössze két hét alatt elkelt.

A VI. kerületben sem áraznak sokkal szerényebben, az eladó parkolóhelyek átlagos ára ugyanis 14,5 millió forint már.

Nemrég lakást, most garázst adnak annyiért

Egy most eladó belvárosi garázs áráért kilenc-tíz évvel ezelőtt komplett garzonlakást lehetett vásárolni. Sokak számára a garázs egyfajta befektetés is, hiszen

a bérbeadásból elérhető hozam alig marad el egy-egy albérletbe kiadott lakásétól.

A parkolóhelyek hiánya nem csak belvárosi probléma / Fotó: Czinege Melinda / Hajdú-Bihari Napló

A garázsokat 3-5 százalékos bruttó hozammal lehet kiadni, viszont

itt nem kell attól tartani, hogy a lelakja a bérlő, az amortizáció költsége elenyésző. A kiadó lakásoknál ez a bruttó bevételarányos hozamszint 5-6 százalék, de ezekből lejönnek a közterhek és a karbantartás költségei is

– mondta Balogh László.

Új piacot nyitottak az elektromos autók

Az elektromos töltésre alkalmas parkolóhelyek a teljes kínálat 1 százalékát teszik ki az Ingatlan.com adatbázisa szerint. Ezeknél a felhasznált árammal külön számol el a bérlő a bérbeadóval a bérleti díjon és a parkolóhelyre jutó közös költségen felül.

Az elektromos autóknak megfelelő, töltési lehetőséggel ellátott parkolóhelyek kialakítása engedélyköteles,

a legmodernebb társasházakban is csak korlátozott számban érhetők el, és zömében szinte azonnal el is kelnek – tájékoztatott megkeresésünkre Benedikt Károly, a Duna House PR- és elemzési vezetője.

Árban mérhető a különbség egy elektromos töltési lehetőséggel ellátott és egy egyszerű parkolóhely között, azonban ezeket nemigen adják bérbe, inkább olyanok vásárolják, akik a házban laknak és saját autót szeretnének vele tölteni.

Egy régi garázs modernizálása tetemes kiadás, és sok esetben nem is lehetséges,

hiszen azon túl, hogy külön katasztrófavédelmi engedélyt kell kérni a töltő telepítéséhez, sok esetben a villamoshálózat sem megfelelő, főként egy régebbi építésű ház esetén.

Az elektromos autók töltésére utólag nem minden helyet lehet alkalmassá tenni / Fotó: Shutterstock

A belvárosi albérletekhez tartozó garázs hozzáadott értéke jelentős, akár 100-150 euróval is többe kerülhet egy olyan lakás havonta, amelyhez beálló is tartozik. A parkolóhelyek bérleti díját egyébként a közös költség is befolyásolja, például az emelőrendszeres, liftes parkolóknál magas a karbantartási költség, így alacsonyabban kell tartani a bérleti díjat, hogy a bérlőnek is megérje.

Lakással együtt szeretik eladni és kiadni

Az új építésű projektek áremelkedése a tavalyi enyhe kereslet mellett lassabb ütemben, de folytatódott, az idén pedig további áremelkedésre lehet számítani. Egy-egy projekt készültségi fokának előrehaladtával és a piac változásával a lakásokéhoz hasonlóan a megvásárolható parkolóhelyek ára is emelkedik. Egy XI. kerületi új építésű projektben például a Duna House adatai szerint körülbelül

egy év alatt 15 százalékkal, vagyis közel egymillió forinttal növekedett a lakásokhoz megvásárolható teremgarázshelyek ára.

Egy elektromos autó töltésére alkalmas parkolóhely pedig legalább 1-1,5 millió forinttal, hozzávetőlegesen 15-20 százalékkal kerül többe, mint egy sima beálló.

A garázsok árazásában is kiemelten fontos a lokáció, a belvárosi területeken például 10 millió forint alatt már nincs megvásárolható parkolóhely – tudtuk meg Benedikt Károlytól.

Növekvő keresletre van kilátás

A parkolóhelyek piaci dinamikája meglehetősen vibráló: az Ingatlan.com adatai szerint Budapesten és a vármegyeszékhelyeken több mint 1600 garázshelyet kínálnak megvételre, ami 67 százalékkal több, mint egy évvel ezelőtt. A kiadó parkolóhelyek száma még ennél is több, összesen közel 1900 kiadó parkoló keres bérlőt, ami 18 százalékkal több, mint egy évvel ezelőtt.

A garázspiaci dinamika csillapodásával rövid távon nem érdemes kalkulálni Balogh László szerint, mert a Használtautó.hu adatai alapján már beindult az árcsökkenés az autópiacon, a személyautók átlagára 6 százalékkal mérséklődött tavaly februárhoz képest, az elektromos autók esetében pedig 14-32 százalékos az áresés mértéke. Ha az árcsökkenés hullámait meglovagolják a vevők, akkor ezzel párhuzamosan a parkolóhelyek iránt is növekvő kereslettel lehet számolni az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjének prognózisa szerint.