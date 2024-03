Maradnak a 0 forintos számlacsomagok a Raiffeisen Banknál

A lakossági számlacsomagok többsége továbbra is 0 forintos számlavezetési díjjal, az eddig megszokott feltételekkel vehetőek igénybe a Raiffeisennél 2024. április 1- től is. A bank ügyfeleinek legnagyobb része átlagos használat mellett továbbra is akár teljesen díjmentesen bankolhat - áll a pénzintézet közleményében.

2024.03.02. 09:52 | Szerző: VG

A Raiffeisen Bank jóval a 2023-ra vonatkozó átlagos fogyasztói árindex alatti mértékben, mindössze 10 százalékkal emeli meg az elektronikus csatornákon beadott és teljesült eseti átutalások díját, de ez is csak azokra az ügyfelekre vonatkozik, akiknek ezt

számlacsomagjuk nem biztosítja ingyenesen - közölte a pénzintézet. Fotó: NurPhoto via AFP

A leggyakrabban választott, kisvállalati „aktív” számlacsomagok esetében a számlavezetési díjakra egyáltalán nem alkalmaz a bank díjemelést, a csomagokban meghatározott forgalom vagy tranzakció darabszám elérése esetén pedig továbbra is eltekint a számlavezetési díj felszámításától. A bank célja a digitális ügyintézés további erősítése és népszerűsítése – a myRaiffeisen mobilalkalmazásban ma már szinte minden hétköznapi pénzügyi művelet elintézhető. A bankkártyák esetében, egyes számlatermékeknél a 2024.12.31-ig történő igénylés esetén a bank elengedi az első éves és/vagy a kibocsátási díjat is, így a díjkorrekció hatása ezen a területen sem jelentkezik.

Nem változnak az idén februárban bevezetett, már havi 400 ezer forint nettó jövedelemtől elérhető új Premium Banking számlák díjai sem, ezeknél a csomagoknál átlagos szintű használat esetén gyakorlatilag ingyenesek a banki tranzakciók, és számos más kedvezmény is elérhető. Ezen felül, elsősorban a külföldi utazások során számos előnyt kínáló exkluzív bankkártyák is választhatóak ezekhez a számlákhoz.

A fiatalok körében közkedvelt Yelloo számla esetén a 20 ezer forint alatti, digitális csatornán indított forint tranzakciókat továbbra is díjmentesen biztosítja a Raiffeisen Bank, így nincs hatása a díjkorrekciónak. A Yelloo Klub program változatlanul folytatódik.

A fenti, az ügyfelek nagyobb része által igénybe vett kedvezményes ajánlatokon kívüli, bankszámlavezetéshez és bankkártyákhoz kapcsolódó díjakat a bank a 2023. évre vonatkozó átlagos fogyasztói árindex 17,6 százalékos mértékével korrigálja 2024. április 1-től. A

papíralapú vagy telefonos megbízások megadásáról tehát egyre inkább érdemes lesz áttérni a digitális csatornákra, mivel azok díjai – a fentiek szerint – jóval alacsonyabb mértékben emelkednek, vagy díjmentesen csak a tranzakciós díj felszámításával, a

Premium Banking számlák esetében megadott összeghatárig teljesen díjmentesen vehetőek igénybe.