Az Ötöslottó február 24-i sorsolásán egyetlen szerencsés vitte el a játék történetének legnagyobb nyereményét, huszonkilenc hét halmozódást követően 6 523 768 955 forintot. Az álomjutalmat a következő számok hozták meg: 4,15, 47, 59, 83.

Török Zoltán azt javasolja, hogy minél sokszínűbb befektetési portfóliót állítsunk össze a lottóötös főnyereményéből.

Fotó: Mónus Márton

Új életet hoz – örömökkel és gondokkal

„Egy ekkora nyeremény hatalmas szerencse, de – bármily furcsán hangzik – átok is egyben” – fogalmazott megkeresésünkre a Raiffeisen Bank vezető elemzője. Török Zoltán szerint mindenképpen meghatározó, hogy a nyertes milyen élethelyzetű, mennyire képes tudatosan kezelni ezt az összeget. Ekkora pénzhalom gyökeresen felforgatja a szerencsés győztes életét. Rengeteg tennivalóval és folyamatos odafigyeléssel jár a pénz kezelése és használata.

A pénzügyi szakember – saját bevallása szerint – igyekezne minél előbb megbízható, legalább négy-öt különböző, profi vagyonkezelőknél elhelyezni a 6,5 milliárdot, akikkel szakmai konzultációk után kezdené el a leghatékonyabban felhasználni, illetve fialtatni azt. A lényeg, hogy minél sokszínűbb befektetési portfóliót állítsanak össze.

Boros Imre a 6,5 milliárd forint negyedét svájci frankba fektetné, semmiképpen sem euróba és dollárba.

Fotó: Varga József Zoltán

Kissé macerásak az ingatlanok

Akinek nagy családja van, vélhetően nem kérdés, mire fordítsa a váratlanul ölébe hulló óriási összeget, vagy legalábbis annak egy részét. Boros Imre közgazdász kérdésünkre azt felelte: „Három gyerek, hét unoka (a nyolcadik éppen útban van) mellett – még akkor is, ha már valamennyien leváltak a szülőkről és önálló kasszán élnek – különböző, hosszú távú befektetésekben helyezném el a nyeremény milliárdjait.“

A szakember az ingatlant kissé macerás befektetésnek tartja, amiről ráadásul gondoskodni kell, az állagát fenntartani, a haszon mellett sok plusz feladatot jelent a tulajdonosának, és ezt nem mindenki vállalja szívesen. Boros inkább a megbízható pénzügyi eszközök mellett teszi le a voksát, amelyeket „szigorúan” ő választana ki. Mint jelezte, a családjában nincs senki, aki hosszabb távra külföldre költözne,

így elsősorban magyar állampapírokat vásárolna a nyeremény egy részéből, hozzávetőleg az összeg negyedét pedig svájci frankba fektetné, semmiképpen nem euróba és dollárba.

Mindig csábítók a részvény-befektetések

Ilyen hatalmas tulajdonosát minden bizonnyal tárt karokkal várják a prémium privátbanki szolgáltatók, de a fenti összeg akár egy nap alatt önállóan is befektethető. Érdemes megnézni, a magyarországi befektetési kínálatból mire elég jelenleg 6,5 milliárd forint.

Mindig csábítók – főleg ekkora összegnél – a részvény-befektetések, amelyek által egy-egy társaságban tulajdonosság válik a lottónyertes. Az OTP Bank-részvények csak egy-két morzsájára elég a 6,5 milliárd forint, a közepes kapitalizációjú cégekben viszont 20 százalékos pakettet is szerezhet a szerencsejáték-nyertes.

Boldog, fiatal szerencsejáték nyertesek (a kép illusztráció)

Fotó: Antonio Guillem

Érdemi befolyást lehet szerezni magyar cégekben

A Budapesti Értéktőzsdén jegyzett legértékesebb vállalat az OTP Bank, ám a sokkal kisebb kapitalizációjú cégek között is akadnak befektetésre érdemes társaságok. Egyik-másikban – Alteo, ANY Nyomda, AutoWallis, CIG Pannónia, Duna House, Graphisoft Park, Masterplast, Rába, Waberer’s, Zwack – a lottónyertes érdemi befolyást is szerezhet.

Ám, ha a közelmúltban bevezetett új magyar állampapírok közül választ a nyeremény tulajdonosa, akkor például a FixMáp 7 százalék éves kamatot hoz, aminek első részletéhez április 22-én már hozzá is jut. Rossz hír viszont, hogy befektetéseit nem helyezheti el kizárólag egy sorozatú lakossági állampapírban, az ismert mennyiségi korlátozások miatt.