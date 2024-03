A pomázi farmon a tehenek maguktól mennek be a fejőrobothoz tejet adni A megtermelt alapanyagokat helyben dolgozzák fel, környezetbarát technológiákat alkalmaznak, és igyekeznek minél több embernek helyben is bemutatni, hogy fenntartható módon is lehet gazdálkodni – vallják a Breier Farmon, ahol a rövid ellátási láncban hisznek, és igyekeznek megvalósítani a termőföldtől az asztalig stratégiát. A Világgazdaság riportja.