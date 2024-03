Közzétette az osztrák társadalombiztosító a legfrissebb februári statisztikát az Ausztriában dolgozó külföldi munkavállalókról. Fontos megjegyezni, hogy az Österreichische Sozialversicherung csak a bejelentett, teljes állásban foglalkoztatottakat veszi számba.

Nyilvánosságra hozták az osztrákok, hány magyar dolgozik Ausztriában – meghökkentő számok.

Fotó: Shutterstock

Az adatokból kiderült, hogy 2024 második hónapjában összesen 994 216 külföldi dolgozott az osztrák munkaerőpiacon. Ez tekintélyes létszám, tekintve, hogy Ausztria népessége mintegy 9,1 millió fő. Vagyis nyugati szomszédunknál már minden kilencedik lakos külföldi állampolgár.

Ebben ráadásul felfutás látszik, hiszen 2023 decemberében még 973 193-an voltak, januárban pedig 980 567-en. Ráadásul tavaly februárban 966 376 főnyi nemzetközi munkavállalói kört azonosítottak, vagyis éves alapon közel 3 százalékos növekedés figyelhető meg.

Hány magyar dolgozik Ausztriában?

Ahogy arról a Világgazdaság már korábban is írt, látványos, hogy Ausztria a „külföldi emberigényét” két fő forrásból teremti elő: az egyik a 83 milliós Németország (ami a nyelvi azonosság miatt is kézenfekvő), a másik pedig a szűk tízmilliós Magyarország. Jelen állás szerint Ausztriában németek dolgoztak a legtöbben februárban, egészen pontosan 127 938-an, ami, ha csak minimális is, de mégiscsak növekedés a januári 127 170-hez képest. (A németek közül 2023 februárjában még csak 123 424-en keresték itt a kenyerüket.)

Rögtön utánuk a magyarok következnek, akik a múlt hónapban 126 169-en voltak.

A magyarok közül 2023 februárjában 121 155-en dolgoztak Ausztriában, éves bázison tehát több mint 4 százalékos a növekedés. Miután januárban 124 820 fős magyar kolóniát tartottak nyilván, megállapítható, hogy egyetlen hónap leforgása alatt még 1349 magyar vállalt munkát a sógoroknál. Igaz, decemberről januárra ugyanez 1788 fős pluszt mutatott, tehát valamennyivel lanyhult az intenzitás. Pláne, hogy 2023 novembere és decembere között még 4102 magyar ment ki dolgozni. Összességében azonban a nyolcszor kisebb lélekszámú Magyarország lényegében ugyanannyi munkaerőt ad az osztrákoknak, mint Németország.

A teljes képhez az is hozzátartozik, hogy tavaly augusztustól novemberig nagyjából 8000 honfitársunk hagyta ott Ausztriát. Akkor a nyár utolsó hónapjához érve még 126 656-an voltak a sógoroknál, ez az ősz végére 118 930-ra apadt. Ha viszont a mostani, februári 126 169 fős magyar munkavállalói réteget viszonyítjuk az összes Ausztriában nyilvántartott külföldihez (994 216 fő), akkor azt kapjuk, hogy közülük minden nyolcadik magyar állampolgár.

Hazaköltöznek-e a magyarok Ausztriából?

Ez persze nem csoda, hiszen tömegével van rá példa, hogy ausztriai állásokra különböző fejvadász cégek kifejezetten magyar munkaerőt toboroznak. A Világgazdaság nemrég számolt be róla, hogy magyar nyelvű targoncakezelői képzést indít az Osztrák Hulladékhasznosító Vállalatok Szövetsége, aminek az osztrák állami közszolgálati műsorszolgáltató is hírét vitte.

Jósolni mindig nehéz, de a korábbi évek tapasztalatai alapján, valamint az osztrák szezonalitása miatt az várható, hogy

a következő hónapokban tovább emelkedik majd az Ausztriában dolgozó magyarok száma,

és az sem zárható ki, hogy a tavaszra már a legnépesebb külföldi dolgozói közösséget alkotják a szomszédos országban – ahogy erre már volt precedens –, pedig nekik bőven lenne helyük a súlyos munkaerőhiánnyal küzdő magyar gazdaságban is. Gazsi Attila, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének (VOSZ) elnökhelyettese február elején éppen arról beszélt a Portfóliónak, hogy „a munkaerőpiac dinamizálásának kulcseleme a külföldön dolgozó magyar munkavállalók hazacsábítása”.

Szerinte az ő visszatérésük új készségekkel, például magasabb hatékonysággal, fejlett módszerekkel és ipari gyakorlatokkal növelheti a hazai munkaerő termelékenységét. Ennek érdekében a döntéshozók részéről célzott ösztönzők és támogató programok kialakítása szükséges, amelyek megkönnyítik az érintettek hazatérését és integrációját.