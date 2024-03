Ahogyan az várható volt, jelentős díjkedvezményekkel készültek a biztosítók a március elsejével elindult, egy hónapos lakásbiztosítási kampányra. A díjkalkulátorok tanúsága szerint a biztosítót váltó vagy a jelenlegi szolgáltatójuknál új szerződést kötő ügyfelek évente akár több tízezer forintot is spórolhatnak a váltással, így mindenképpen érdemes áttekinteni a lehetőségeket.

Az akciós ajánlatok leggyakoribb eleme a díjkedvezmény, amely többnyire 10 és 30 százalék között mozog, de szerencsés esetben elérhető akár 50 százalékos „diszkont” is.

Ehhez számos módon hozzájuthatnak az ügyfelek: így például gyakori az online szerződéskötéshez kapcsolódó vagy az online kapcsolattartással elérhető kedvezmény, de sok esetben honorálják a szolgáltatók a meglévő szerződést, a hűségidő vállalását vagy a más típusú biztosítási szerződését meglétét/megkötését is. Miután kampányidőszakról van szó, nyereménysorsolások és ajándékok is szerepelnek az eszköztárban. Természetesen a biztosítók mellett a közvetítők is aktivizálták magukat. A Hungarikum Biztosítási Alkusz Zrt. által működtetett Biztosításipiac.hu portálon március végéig szerződést kötő ügyfelek pénznyeremény-sorsoláson vesznek részt.

A nagy kérdés persze változatlanul az, hogy mekkora lesz végül az az ügyfélréteg, amelyet a kampány megmozgat: a százezres nagyságrendre vonatkozó becslések mindenesetre annak tükrében nem tűnnek túlzónak, hogy jelenleg nagyjából 3,3 millió lakossági vagyonbiztosítási szerződés él a piacon.

Az utóbbi években 3,3 millió körül stabilizálódott a lakásbiztosítási szerződések száma, de a kampány hatására remélhetőleg nő majd az állomány

Túri Anikó, a Nemzetgazdasági Minisztérium közigazgatási államtitkára a kampány indulása kapcsán tartott pénteki sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy annak egyik fő célja a piaci verseny erősítése, ám ennek nemcsak a szerződések árában, hanem a tartalmában is tükröződnie kell: ezt azt jelenti, hogy nemcsak olcsóbb, hanem jobb védelmet nyújtó termékek is megjelennek a piacon. Túri Anikó szerint örvendetes, hogy már a kampány indulása előtti időszak is jelentős érdeklődést hozott, a biztosítók között már érdemben nőtt a verseny, és arra lehet számítani, hogy intenzív, izgalmas kampányidőszak jön most. A minisztérium várakozása a kampány kapcsán az – emelte ki az államtitkár –, hogy nő a szerződésszám, a biztosítások ár-érték aránya javul, miközben jobb, a korábbiaknál korszerűbb termékek jelennek meg a piacon. A kampány kiemelt célja a hazai piacra jellemző alulbiztosítottság csökkentése is, a sokszor hosszú évekkel ezelőtt kötött, elavult szerződések ugyanis nem nyújtanak megfelelő védelmet váratlan helyzetek bekövetkezésére: pedig fontos, hogy a rögzített biztosítási összegek fedezzék az esetleges újjáépítés költségét.