Csökkenő hitelkamatokra, az beindulására várnak a kelet-pesti kerületekben is, ahol épp a kedvezőbb piaci helyzetben bízó eladók tartják irreálisan magasan a hirdetési árakat, ami jelentősen megnehezíti most az értékesítést, a túlárazottság fékezi a forgalmat – derül ki a Balla Ingatlan közleményéből.

A családi házak és sorházak keresettek, de fél évnél tovább kell várni vevőre /Fotó: Shutterstock

Kínálati piac alakult ki, miközben mind az eladókra, mind a vevőkre a kivárás volt jellemző a X. és XVII. kerületekben is, ahol most is jellemző a túlárazott ingatlanok jelenléte,

akár 15-20 százalékos eltérésről is beszélhetünk a tényleges eladási árhoz képest

– összegezte Kántor Istváné, a Balla Ingatlan kerületi irodájának szakmai vezetője.

A túlárazásban most az is közrejátszik, hogy az eladók várakozásai szerint az állami támogatások és a csökkenő hitelkamatok felhajtják a keresletet, olyannyira, hogy reményeik szerint még az általuk elképzelt irreálisan magas árakon is találnak vevőt az ingatlanjaikra.

Így aztán nem meglepő, hogy

gyakorlatilag nem létezik ingatlaneladás alku nélkül.

Nagyon kevés ingatlant tudunk most értékesíteni a meghirdetett áron, az alku szinte elmaradhatatlan része az ingatlanértékesítésnek

– fogalmazott a szakértő, aki mintegy 5-10 százalékra becsülte a most jellemző átlagos alku mértékét.

Mennyi az értékesítési idő?

Az értékesítési idő függ attól, hogy mennyire keresett egy adott ingatlantípus, milyen az esztétikai és műszaki állapota, és persze a hirdetési ára, vagyis, hogy mennyire van túlárazva.Családi házak esetében az átlagos értékesítési idő jelenleg 6 hónap és 1 év között alakul, a lakásoknál ugyanakkor 3-6 hónap között változik a két kerületben.

Természetesen, ha egy ingatlan a keresett kategóriába tartozik és jó állapotú, akkor

ennél lényegesen rövidebb is lehet az értékesítési idő

– jegyezte meg Kántor Istvánné.

A két kerületben most leginkább az Akadémia-telepen, a Strázsahegyen és a Helikopter-lakóparkban álló sorházi lakások kelendők, melyek értékesítési ára 70-80 millió forint között mozog. Ugyancsak keresettek a 80-100 négyzetméteres, önálló, egyszintes családi házak, melyek ára 80-90 millió forint környékén jár most.

Jó lesz majd a gyereknek

Egyelőre sem a klasszikus befektetők, sem az állami támogatással vásárlók nem igazán erősítik az érdeklődők sorait. Előbbiek esetében inkább csak “befektető szülőkről” beszélhetünk, akik egy lakás megvásárlásával szeretnék segíteni gyermekeik életkezdését, önállósodását.

Alku nélkül nincs üzlet /Fotó: Shutterstock/

Ők jellemzően kisméretű lakásokat vennének megtakarításaikból, és általában ezeket az ingatlanokat egészen addig kiadják, amíg saját használatba nem veszik – jelezte a szakértő.

Egyelőre az érdeklődők inkább kiadó lakást keresnek, mintsem hogy hitelre vásároljanak,

erre utalnak a helyi ingatlanirodában tapasztaltak, miszerint az év első két hónapjában náluk csak minimális volt a lakásvásárlásra hitelt igénybe vevők száma. Kifejezetten kedvező hatással lenne a piacra az is, ha a hirdetési és a valós értékesítési árak végre közelebb kerülnének egymáshoz – tette hozzá a Balla Ingatlan szakértője.