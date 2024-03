Sztárgázsik és nagy tartozások: van, aki végig vitatja, más inkább visszavonul

Ismeretlen sztárzenész és börtönkórházban raboskodó egykori legendás trombitás is szerepel azon a listán, amire több tízmilliós adóssággal lehet felkerülni a hatóságok, közműszolgáltatók és magánemberek felé kiegyenlítettlen, tetemes adósságok révén. A Világgazdaság összegyűjtött néhány esetet.

Egy 25 milliós rendezeelen tartozás miatt került most reflektrofénybe Péter Szabó Szilvia /Fotó: Nagy Gábor

Péter Szabó Szilvia és a fénytechnikus esete

Vona Károly fénytechnikus és Péter Szabó Szilvia vitája azért került reflektorfénybe, mert Vona

egy éve hiába próbál hozzájutni a bíróság által másodfokon is megítélt több mint 25 millió forintnyi kintlévőségéhez,

az énekesnő nevén nincs vagyontárgy. A művész ráadásul sérelmezi, hogy a világosító a sajtóhoz fordult, mondván, mert tudja, hogy a sértettnek nincs igaza. Várhatóan ezzel nem került pont az ügy végére.

Sas Józsefnek 31 millió forintot kellett rendeznie

Több tízmillió forintos adó-, társadalom biztosítási csalás és magánokirat-hamisítás miatt emelt vádat a Fővárosi Főügyészség a néhai Sas József ellen 2009-ben, miután kiderült, hogy még a Mikroszkóp Színpad igazgatójaként évekkel korábban színlelt megállapodást kötött egy egyéni vállalkozóval, hogy kikerülje az adófizetési kötelezettségét.

Az ügyben az elsőrendű vádlott nem Sas József, hanem a vállalkozó volt.

Sas utólag 20 millió forint személyi jövedelemadót fizetett be a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak (NAV), és több mint 7 millió forint egészségügyi hozzájárulást, valamint 4 millió forint társadalombiztosítási járulékát is rendeznie kellett.

Gábor Zsazsa: Amerikából jött a hír

Az amerikai adóhivatal ugyancsak 2009 őszén, a magyar származású egykori szépségkirálynő és színésznő, a néhai Gábor Zsazsa számláján mutatott ki egy, még a 2000-es évek elejéről cirka 21 millió forintnak megfelelő adótartozást. Az akkor már 92 éves színésznő ügyvédje azzal védekezett, hogy az adóhátralék a művésznő önhibáján kívül keletkezett, a kilencedik férje, Frederic Prinz von Anhalt egyik veszteséges befektetéséből. Miután a Los Angeles-i bíróság zálogjogot tett a pár kastélyára, Gábor Zsazsa azonnal felvette a kapcsolatot a hatósággal az adótartozás visszafizetése ügyében.

Belerogyott a fitneszguru

Az utóbbi idők talán legnagyobb visszhangot kiváltott története Schobert Norbert slágerterméke, a Norbi Update nevével fonódott össze.

A történet lényege, hogy 200 milliós adósságtól mostanra a felszámolási eljárásig jutott a fitneszguruként emlegetett Schobert Norbert vállalkozása, a Free Group Zrt., amely egy rövid, de annál veszteségesebb tőzsdei pályafutáson is túl van már. A cég árbevétele 2,3 milliárdról egy év alatt 1,6 milliárd forintra csökkent, a vesztesége pedig 135 millióról 200 millió forintra nőtt a 2022-es adatok szerint.

Belefogyott a cégbirodalom is a történtekbe /Fotó: Móricz István

A tetemes mínusz a Gazdasági Versenyhivatal 40 millió forintos büntetését is magában foglalja. Mint emlékezetes,

a Norbi Update lisztből készült kenyérről valótlanul állították azt, hogy szénhidrátmentes,

ezt nem tudták igazolni. Miután a 40 milliós bírságot Schobert Norbert cége nem fizette be, és az eredetileg magasabb összegű büntetés lefaragása érdekében tett vállalását, a megfelelési programot sem indította el, a legmagasabb összegű, 23 millió forintos végrehajtási bírsággal sújtották. A fitneszguru időközben bejelentette visszavonulását, de – tegyük hozzá – életmódprogramjával sokaknak csinált kedvet az életmódváltásra.

Lagzi Lajcsi: kastélyból börtönbe

Egykor ünnepelt sztárból lett a legismertebb börtönlakók egyike Galambos Lajos, művésznevén Lagzi Lajcsi, akinek hosszú, sok éven át tartó pereskedés után végül tavaly tavasszal kellett börtönbe vonulnia. A legendás trombitás ügyében még 2017-ben született meg a vádirat, miszerint két évtizeden keresztül legalább

30 millió forint értékben lopott áramot,

4,7 millió értékben földgázt,

16 millió értékben pedig vezetékes vizet.

A sokkal jobb napokat látott kastély és lakója, Galambos Lajos /Fotó: Szabolcs László / MW Bulvár/

A milliárdos zenész, akinek neve azóta legtöbbször a sikertelenül, de több mint ötmilliárd forintért árult mocsai kastélya és nagyon megromlott egészségi állapota kapcsán kerül be a lapokba, még javában a 3 év 6 hónapra kiszabott börtönbüntetését tölti, de akár már az idén szabadulhat. Valójában nem börtönben, hanem a berettyóújfalui börtönkórházban van Galambos Lajos, aki lassan egy éve, 2023 áprilisában lépte át a Baracskai Büntetés-Végrehajtási Intézet kapuját, ahova magánmentő szállította el.

Ismert zenész a homályban

Inkognitóban maradhatott viszont az az ismert magyar zenész, akit a adócsalás miatt hallgatott ki tavaly nyáron. A zenész, akiről csak röviden írtak, és kiléte titokban maradt, valóban sztár lehet, miután a YouTube-on közzétett videói révén 100 millió forintos bevételt könyvelt el. A bevétele utáni adót viszont – mintegy 20 millió forintot – nem fizette be, ami a büntetőkamattal és a bírsággal tovább hízott – írta a Blikk.

Nyilvános az adóslista

A nagy összegű adóhiányosok, hétköznapibb nevén a nagy adósok listáján időről időre ismert emberek, színészek, zenészek, influenszerek neve is felbukkan.

Adóhivatal, ahol mindent nyilvántartanak /Fotó: Róka László

Jóideje egy országosan ismeretlen hajdúbagosi vállalkozó, Szepesi Győző vezeti a listát, mégpedig toronymagasan, miután az eredetileg megállapított csaknem 1,4 milliárd forintos adóhiányt már majdnem 3 milliárd forint úgynevezett jogkövetkezménnyel megfejelte.

A rangsorban a 180 napot meghaladó, 10 millió forintnál nagyobb adótartozást felhalmozott magánszemélyek és egyéni vállalkozók egyaránt szerepelnek, és tavaly például Lesi László Csaba, azaz L.L. Junior nevét is kiszúrták az újságírók. Hasonló listán bukkant fel az ismert színész, Szabó Kimmel Tamás, de szerepelt már rajta Bíró Ica, Kozso és az időközben elhunyt Lang Györgyi és Berki Krisztián is.

Az adóhiányát az egyik leghangosabban Gáspár Győző vitatta,

aki 2017-ben már 57,4 millió forint elmaradást állapítottak meg, ebből 24,3 millió forint be nem fizetett adót, és 34,1 millió forint bírság- és kamattartozást. Az azóta is sokat foglalkoztatott showman látványosan fényűző életet élt és él, mostanában azonban nem tűnt fel a NAV listáján a neve.

Alföldi Róbert: nem voltak jó szomszédok

Ha eléggé ismert valaki, akkor néhány százezer forintnyi adóssággal is be tud kerülni a hírfolyamba, amint megtörtént ez 2010-ben Alföldi Róberttel, akinek közösköltség-tartozásáról a Helyi Téma és a Blikk is írt.

A közel egymilliós tartozást felhalmozó színész akkoriban még a Nemzeti Színház igazgatója volt. Végül nem egyszerre, de több részletben befizette az elmaradását. Időközben aztán elköltözött a társasházból a színész-rendező, de azt nem tudni, hogy a rossz emlékű vagy más miatt döntött így.

Dzsudzsák Balázs: céghálóból öngól

Az utóbbi időben többször szerepelt egy mondatban a NAV és Dzsudzsák Balázs neve, legutóbb egy néhány hónappal korábban vásárolt üzletrész kapcsán.

Dzsudzsák Balázs itt otthon van /Fotó: Micheller Szilvia/

A sztárfocista ugyanis egy olyan püspökladányi üzletviteli és egyéb tanácsadás főprofillal jegyzett cégben vásárolt tulajdonrészt, amellyel szemben a NAV Hajdú-Bihar Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága végrehajtást indított, és a felszámolási eljárása is elkezdődött már.

Néhány hete pedig jött az újabb hír, miszerint az Első Magyar Léghajógyár Kft. adószámát törölte a NAV. E társaságban Dzsudzsák 2021 óta kisebbségi tulajdonos volt (a cég lényegében nem működött, nevét a NAV eljárása és a futballista kapcsán ismerte meg az ország).