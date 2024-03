A maga nemében mérföldkövet jelentő hírt közölt az Ihsn a Facbook-oldalán. Az MH Kiss József 86. Helikopterdandár életét bemutató oldal fotókat publikált arról, hogy megérkeztek Magyarországra a korábban megvásárolt izraeli csúcsradarok.

Vaskupola Magyarországon: megérkeztek az izraeli csúcsradarok / Fotó: Fotó: Balogh Ákos / IHSN

Egészen pontosan az ELM-2084 típusú mobil réskitöltő radarokról van szó, amelyekről még 2022 novemberében jelentették be, hogy ez a radarrendszer áll a Magyar Honvédség szolgálatába. Akkor ezt 2023-ra tűzték ki, és arról is szó volt, hogy a lokátorok egyes egységeinek gyártásába a magyar hadiipar is bekapcsolódik. (Erről a szerződést 2020 decemberében írták alá – a szerk.)

Most tehát nagyon úgy tűnik, hogy

megérkezett és rendszerbe is állt az MH Légi Műveleti Vezetési és Irányítási Központ radarszázadánál az új berendezés.

Ebből összesen tizenegy darabot vásárolt a honvédség a Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program keretében. Az Ihsn megjegyezte, hogy az új eszközöket különböző konfigurációkban rendelték meg, így

a légtérellenőrző, réskitöltő szerepkör mellett

légvédelmi

és tüzérségi lövedék felderítő feladatokra is alkalmasak lesznek.

A fejleményről a szaklap több fotót is közölt. Ezeken az átható, hogy az új izraeli ELM-2084 típusú mobil réskitöltő radarja megjelent Kup település határában.

Mit kell tudni az új magyar radarokról?

Az ELM-2084 a világ legmodernebb légvédelmi radarrendszerét adja. Ez nem túlzás, hiszen az izraeli Iron Dome, vagyis a Vaskupola légvédelmi rendszer részeként már bizonyította ezt. Az izraeli IAI ELTA cég „aktív fázisvezérelt” (AESA) radartechnológiáját tartalmazó berendezésekkel a honvédség a régi szovjet P-37, PRV-17 és SZT-68U típusú rádiólokátorait váltják le.

Az ELM-2084 lokátorokat eredetileg tehát a Vaskupola-rendszer számára tervezték. Ahogy arra az Infostart rámutatott, az volt a feladat, hogy időben érzékeljék az Izrael felé kilőtt tüzérségi gránátokat, rakétákat, valamint a levegőből fenyegető légi járművet. A kifejezetten komplikált műveletet az izraeli mérnököknek sikerült maradéktalanul végrehajtaniuk, ráadásul néhány év alatt, hiszen az erre vonatkozó politikai döntés 2007-ben született meg.

Az ELM-2084-es radarok többféle változatban készülnek, mindegyikük könnyen mozgatható. Az eddigi információk alapján a Magyar Honvédség az M-MMR és az F-MMR-t rendszeresíti. Az első egy kisebb antennával rendelkező változat, amit a gyártó egy kéttengelyes utánfutóra épít. A másik nagyobb méretű antennával rendelkezik és ezt már teherautóval lehet mozgatni. Az antenna mérete egyébként meghatározza a felderítési távolságot és azt is, hogy egyszerre hány célt képes követni.

A nyilvános adatok szerint a legnagyobb felderítési távolság 475 kilométer, és egy radar egyszerre akár 1100 célt is követni tud, több mint harminc kilométeres magasságig.