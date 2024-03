A K&H-nál is vitték a lakáshiteleket Éles fordulatot hozott az évkezdet a lakáshitelezésben a K&H-nál: a korábbi visszafogott kereslet után, januárban jócskán megnőtt az érdeklődés a lakáscélú hitelek iránt – közölte hétfőn a pénzintézet. Az év első hónapjában az egy évvel korábbihoz képest közel ötszörösére növekedett a befogadott lakáshitelek száma. Számítottunk az élénkülésre, de a januári adatok a vártnál is komolyabb keresletről tanúskodnak. Ez részben annak köszönhető, hogy az lassulása miatt a reálbérek visszatértek a pozitív tartományba, emellett – részben a jegybanki csökkentések és az önkéntes kamatplafon bevezetése miatt alacsonyabb kamatok eredményeként – a háztartások egy része bátrabban vág bele nagyobb beruházásokba, például lakásvásárlásba. Ezzel összefüggésben a korábbi bizonytalan gazdasági környezetben elhalasztott költözéseket pótolják egyes családok – nyilatkozta Árva András, a K&H lakossági szegmensért felelős marketingvezetője. A januárban befogadott lakáshitelek átlagos összege is meghaladja az egy évvel korábbit: 15 millióról 21 millió forintra, azaz 40 százalékkal emelkedett, háromnegyedüknél pedig a futamidő több mint 15 év. Árva András azt is elmondta, hogy az idén elindított új állami lakástámogatási rendszer, a Plusz keretében még viszonylag kevés igénylés érkezett a pénzintézethez, ami részben azzal magyarázható, hogy a kedvezményes kölcsönöknél a szigorú szabályok miatt a lehetséges igénylőknek sok igazolást kell beszerezniük – vélhetően csak ezután fordulnak a pénzügyi szolgáltatókhoz.