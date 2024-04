A GYSEV által megrendelt járműveket az üzemeltető vasúttársaság 2027-től a Sopron–Budapest, illetve a Szombathely–Budapest viszonylaton tervezi forgalomba állítani – írja a Szoljon. A két áramnemű járművek nem csak Magyarországon, hanem Ausztriában is képesek lesznek a közlekedésre. A szerződés jelentőségét jelzi, hogy új InterCity motorvonatokat utoljára pontosan harminc éve szereztek be Magyarországon.

FLIRT vonatokat a MÁV is üzemeltet / Fotó: Róka László / MTI

A szállítási ütemezés szerint az első járművet a Stadler a szerződés életbelépését követő 36. hónapban adja át a GYSEV-nek, míg az alapmegrendelés utolsó egysége 44 hónapon belül áll utasforgalomba a Sopron–Budapest, illetve a Szombathely–Budapest viszonylaton. Ezt követően a Stadlernek további két év áll rendelkezésére, hogy az ausztriai közlekedésre feljogosító engedélyeket is megszerezze.

A GYSEV 2013 és 2018 között három beszerzés keretében összesen húsz darab FLIRT vonatot rendelt a Stadlertől. Az új, 160 kilométer per óra sebességre képes, ötrészes járművek több tekintetben különböznek majd a korábban beszerzett flottától. A szolgáltatás magasabb színvonalát követi és tükrözi a jármű külső és belső megjelenése is, egyszerűbb lesz a karbantartás, és a járműveket a gyártó olyan, korszerű villamos vontatómotorokkal is ellátja, amelyeknek köszönhetően az InterCity-vonatok alacsonyabb energiafogyasztási értékek mellett üzemeltethetők, ez pedig csökkenti a jármű teljes élettartamára vetített költségeket is.

A FLIRT típus a Stadler legsikeresebb terméke, 2002 óta már több mint 2500 egységet értékesítettek belőle huszonegy országban. A járműtípus Magyarországon is nagyon jól ismert, húsz közlekedik a GYSEV, százhuszonhárom pedig a MÁV kötelékében. A legsikeresebb típus gyártásából a Stadler hazai üzeme eddig is kivette a részét: a szolnoki gyár csaknem ezer FLIRT típusú vonat gyártásában vett részt, ez összesen háromezer-nyolcszáznyolcvanhárom darab kocsiszekrény.

A most aláírt megbízás keretében, az összes opciós megrendeléstől függően, összesen hatvanöt FLIRT InterCity-kocsiszekrény készülhet Szolnokon a GYSEV részére.

