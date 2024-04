Adószakértő: milliókat nyerhetünk, ha sietünk

2024.04.12. 14:16 | Szerző: VG

A 2024-es adótörvény-módosítások egy egyszeri amnesztiát biztosítanak a gazdasági társaságok számára a be nem jelentett részesedések utólagos pótlására. Így azok is mentesülhetnek a társasági (tao) megfizetése alól, akik korábban nem nyilatkoztak a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) felé a más cégekben szerzett tulajdonrészükről – de ezt most megteszik. Az utólagos bejelentésre május 31-ig van lehetőség – tudatta a Világgazdasággal a Niveus Consulting Group. Adószakértő: milliókat nyerhetnek a gazdasági társaságok, ha időben bejelenti a más cégekben szerzett tulajdonrészüket / Fotó: Shutterstock Adószakértő: milliókat nyerhetünk vele, ha sietünk Bagdi Lajos, a Niveus Consulting Group partnere figyelmeztet: aki él ezzel a lehetőséggel, és utólagosan bejelenti a részesedésszerzést, jelentősen kedvezményes mértékkel róhatja le az adókötelezettséget (9 helyett 1,8 százalékos adóterheléssel lehet számolni). Hozzátette: ezzel a későbbi tulajdonrész értékesítése társaságiadó-mentes lehet, és így akár milliókat is megspórolhatunk. „Ezt azonban már csak korlátozott ideig tudja megtenni” – hangsúlyozza a szakértő. Kinek éri meg? Bagdi szerint a pótlás azon vállalkozások számára mindenképpen kedvező lehetőség, amelyek elmulasztották bejelenteni a korábban megszerzett üzletrészeiket,

részesedésüket és

azok piaci értéke meghaladja vagy a jövőben nagy eséllyel meg fogja haladni annak könyv szerinti értékét. Ebben az esetben a bejelentés és a kedvezményes adómérték megfizetése egy potenciális jövőbeli értékesítés során keletkező társasági adófizetési kötelezettséget törölheti. Mit kell tenni? Bagdi a következőket tanácsolja: Részletesen meg kell vizsgálni a bejelentett és be nem jelentett részesedést (ebben célszerű adótanácsadó segítségét kérni). Dönteni kell a be nem jelentett részesedés utólagos bejelentéséről, megvizsgálni, mikor lehet az előnyös. A részesedést utólagosan – de legkésőbb május 31-éig – be kell jelenteni a felé. A bejelenteni kívánt részesedés piaci értékét meg kell határozni független szakértő bevonásával. Kalkulációt kell készíteni a bejelenteni kívánt részesedés utáni adókötelezettség összegének megállapítására. Nyilvántartást kell készíteni a bejelentett részesedés alátámasztására. A bejelentés határideje 2024. május 31. (normál üzleti éves adózók esetén), de ezen határidő jogvesztő – hívta fel rá a figyelmet Bagdi Lajos.