Magyarország az egyik legsikeresebb szereplője az kohéziós politikájának, hiszen mind a társadalompolitikai, mind a területfejlesztési programjaink rendkívül jó eredményeket mutatnak fel – jelentette ki a területfejlesztési miniszter pénteken Brüsszelben. Navracsics Tibor a IX. Kohéziós Fórum kétnapos konferenciáján vett részt a belga fővárosban.

Magyarország az Európai Unió egyik legsikeresebb szereplője (Fotó: Bodnár Boglárka/MTI)

Nyilatkozatában hangsúlyozta:

Magyarország jó felhasználója az európai uniós forrásoknak, és ebből adódóan szeretne beleszólni abba, hogy a jövőben hogyan alakuljon a kohéziós politika.

Emlékeztetett arra, hogy július 1-től kezdődik az uniós magyar elnökség, és hozzátette: a kohéziós politika jövőjéről folyó vita már ma is egy olyan fontos téma az európai belpolitikában, amely kapcsán Magyarországnak, hangsúlyos szerepe lehet.

Navracsics Tibor szerint a magyar belpolitikában a kohéziós politika társadalompolitikát, szociális felzárkóztatást, regionális fejlesztést vagy területfejlesztést jelent.

Azokról a szakpolitikákról van összefoglaló néven szó, amelyek vagy a személyeket, csoportokat, vagy pedig a leszakadó területeket zárkóztatják fel

– mutatott rá.

A miniszter elmondta, hogy a kétnapos konferencia során többször is előkerült az, hogy az uniós partnerek és a tagországok is számítanak Magyarországra, a magyar elnökségre is, hiszen Magyarországnak jó a híre a kohéziós politikában, és ebből adódóan odafigyelnek a véleményére.

Arról is tájékoztatott, hogy informális jellegű tanácskozást folytatott az Európai Bizottság regionális politikákért felelős főigazgatóságának vezetőjével, aki a jövő héten Magyarországra látogat, hogy megtekintse azokat a fejlesztéseket, amelyeket uniós forrásokból hajtottak végre, valamint Elisa Ferreira kohézióért és reformokért felelős uniós biztossal.