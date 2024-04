Fagyi körkép: mit szeretnek a magyarok? – videó

Világszínvonalú a magyar fagylalt, a magyar cukrászok kiemelkedően szerepelnek a világversenyeken is. A hazai közönség kíváncsi és lelkes, van, aki nem csak nyáron, hanem már télen is rendszeresen vásárol fagylaltot. Az ízek toplistája folyamatosan változik, a csoki, az eper és a vanília örök kedvenc, de egyre nagyobb tömegeket hódít meg a pisztácia, aminek több változata is kapható a magyarországi cukrászdákban is.

2024.04.13. 08:59 | Szerző: S. T.

Kezdődik a fagyiszezon, ami az idén 550–650 forint közötti gombócárakkal indult – írta meg a Világgazdaság. Az alapízek mellett számtalan variációban kínálják a fagyit (Fotó: Világgazdaság) Nem lesz olcsó a fagylalt idén sem, de legalább már nem emelkednek drasztikusan tovább az árak, a választék pedig óriási. A lélektani határ éveken keresztül az 500 forint volt, most nagy a szórás, van már 690–700 forintos gombócárakra is példa, és további árkülönbségeket látnánk, ha dekára lemérnénk a fagyit mindenhol. A legelterjedtebb a gombócként adagolt fagylalt, ízben pedig egyelőre a csoki a favorit, de a pisztácia is potenciális trónkövetelő már. Visszanyalna egy nagyobb fagylalt áremelés, de a toplistás ízek így is változnak Hatszáz forint körüli gombócárral indult az idei fagylaltszezon, ami igazából jó hír, hiszen a tavalyi 550 forintos átlagos árszint után ez már az inflációtól elmaradó drágulást tükröz. A sütemények árazásával is óvatosak a hazai cukrászdák, noha az ezerforintos szeletár határt egyre többen kénytelenek átlépni.