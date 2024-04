Több ponton módosulhat a versenytörvény, új hatásköröket kaphat a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) – erről adott ki szerdán közleményt az állami szervezet.

Ennek előzménye jó eséllyel egy Telex-cikk, amelyben arról írtak, hogy a szakmai szervezetek riadtan tekintenek egy készülő törvényre, amely akár a nagy cégek részvényeseinek a tulajdonjogát is érintheti.

Mitől ijedtek meg a multik?

Az újság szerint egy salátatörvénybe csomagolva forradalmian új versenyszabályokat szeretne bevezetni a kormány, a piaci szereplők, szakmai szövetségek és a versenyjogászok pedig csak találgatják, hogy pontosan miért született meg a jogszabály tervezete.

Ennek központi eleme, hogy külön kategorizálják azokat a vállalkozásokat, amelyek a verseny és a fogyasztók szempontjából piacokon átívelő jelentőséggel rendelkeznek: ezek az alapvető jelentőségű vállalkozások (avj). A tervezet alapján a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) versenyfelügyeleti eljárásban állapíthatja meg, hogy melyik társaság minősül avj-nek. Ha ez megtörtént, akkor ha egy ilyen súlyú vállalkozás nem tudja ellátni a működését, vagy olyan helyzetbe kerül, hogy nem tud eleget tenni kötelezettségeinek, akkor

az ellátásbiztonsághoz szükséges működés fenntartása vagy helyreállítása érdekében a akár kényszerértékesítést is előírhat.

A Telex szerint a versenyhivatal végső soron kötelezhetné a tulajdonosokat a cégük részben vagy egészben történő értékesítésére vagy a cég átadására.

A GVH reagált és eloszlatta a kételyeket

A GVH közleményében először is arra mutatott rá, hogy amennyiben a szóban forgó tervezetből törvény lesz, azzal még hatékonyabb lehet a versenyvédelmi tevékenysége. Az igazságügyi tárgyú törvények módosítása keretében ugyanis egyebek mellett

német mintára bekerülhet a versenytörvénybe

az alapvető jelentőségű vállalkozásra vonatkozó rendelkezés, amely preventív megközelítéssel segítheti a GVH gyors és hatékony beavatkozását versenytorzítás esetén. Felhívta rá a figyelmet, hogy európai és hazai szinten sem példa nélküli rendelkezésekről lenne szó, amelyek a tiszta versenyt és a magyar fogyasztókat védik.

Való igaz, hogy a törvénytervezetben – számos egyéb a GVH hatáskörét, illetve feladatellátását – hatékonyabbá tévő módosítás mellett szerepel az alapvető jelentőségű vállalkozásra vonatkozó rendelkezés. Mindez a német versenytörvény (Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, GWB) 19a. szakaszának alkalmazása lenne, amely alapján a német versenyhatóság jogosult kijelölni olyan vállalkozásokat, amelyek piacokon átívelő kiemelkedő jelentőséggel rendelkeznek. A kijelölt vállalkozás számára kiszabható kötelezettségek is nagymértékben megegyeznek a német és a készülő magyar törvényben.

Ugyanakkor a GVH arra is emlékeztetett, hogy a tulajdonosi jogokat érintő jogosítványok már eleve szerepelnk a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvényben, amely hatásköröket a Magyar Nemzeti Bank (MNB) gyakorolja. Tehát a törvénytervezetben szereplő rendelkezés sem más külföldi versenyhatóság eszköztárában, sem hazai szinten más hatóság vonatkozásában nem példa nélküli.

Mi magyarázza a módosításokat?

Az előírható kötelezettségeket a GVH szerint az indokolja, hogy az avj mindennapi működését hátrányosan érintő belső vagy külső ok következtében olyan piaci helyzet állhat elő (például ellátásbiztonság veszélyeztetettsége), amely a verseny meglévő szintjének fenntartása és a versenytorzítás elkerülése érdekében beavatkozást igényelhet a hatóság részéről.

„A versenyvédelem érdekében a hatóságnak ilyen esetben ellenőrzést kell gyakorolnia, hogy az üzleti döntések a mindennapi tevékenységet hátrányosan befolyásoló belső vagy külső ok elhárításán keresztül a verseny meglévő szintjének fenntartását célozzák” – húzták alá. Rigó Csaba Balázs a nemzeti versenyhatóság elnöke pedig úgy értékel, hogy álláspontja szerint a versenytörvény módosítására irányuló törvényjavaslatban a jogalkotó messzemenőkig szem előtt tartotta a jogállamisági szempontokat a tisztességes piaci verseny és a magyar fogyasztók védelme érdekében. Hozzátette, hogy az új hatáskör vonatkozásában is maradéktalanul érvényesülnek a garanciális biztosítékok, hiszen az alkalmazás feltételei kizárólag versenyfelügyeleti eljárásban dőlhetnek el, továbbá a kijelölő és kötelezettséget meghatározó független versenytanácsi határozattal szemben közigazgatási per indítható.