Az előzetes várakozások többségét jóval felülmúló eredményeket hozott a márciusi lakásbiztosítási kampány: a 285 ezer új szerződéskötés mellett 176 ezren vizsgáltatták felül a meglévő szerződésüket – jelentették be hétfői tájékoztatójukon a Magyar Nemzeti Bank és a Nemzetgazdasági Minisztérium vezetői.

Fotó: Shutterstock

Túri Anikó, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) közigazgatási államtitkára közölte: az előzetes adatok szerint

a kampányban összesen 461 ezer lakásbiztosítási szerződés mozdult meg, miközben a lakásbiztosítási penetráció 72-ről 74 százalékra emelkedett.

Az államtitkár szerint a várakozásokat felülmúló eredményekben a Magyar Nemzeti Banknak, a biztosítóknak és az alkuszoknak is jelentős szerep jutott, sikerült növelni a lakásbiztosításokkal kapcsolatos pénzügyi tudatosságot. A munka ugyanakkor – tette hozzá – nem állhat meg, egész évben napirenden kell tartani ezt a témát, és fejleszteni szükséges magát a kampányt is. Túri Anikó kiemelte: körülbelül egymillió ember átlagos értéken számolva 18 ezer milliárd forint értékű ingatlana áll most korszerűbb, jobb ár-érték arányú védelem alatt.

A kampánynak köszönhetően új ügyfelek is megjelentek a piacon, amelynek hatása látszik majd a későbbi statisztikákon is

Kandrács Csaba, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy a mostani, első lakásbiztosítási kampányt továbbiak követik majd. Az alelnök tájékoztatása szerint szinte minden biztosító nyert a kampányon, hiszen tizenkét szereplő szerződésállománya nőtt, és csak kettőé csökkent. Az előzetes számokból ugyanakkor arra lehet következtetni, hogy a kampány nem hozott drasztikus átrendeződést a piacon, ami leginkább azzal magyarázható, hogy a négy domináns szereplő sikeresen meg tudta szólítani az ügyfeleket.

A lakásbiztosítások az egyik legfontosabb terméknek tekinthetők a magyarországi piacon, a díjbevétel tavaly már közelítette a 200 milliárdos szintet

A lakásbiztosítási kampány előkészületei – legalábbis az ügyfelek szempontjából – két hónappal ezelőtt kezdődtek meg: a biztosítók a vonatkozó kormányrendelet alapján február 15-ig értesítették az ügyfeleiket arról, hogy márciusban lehetőségük nyílik soron kívül új lakásbiztosítási szerződést kötni. Az ügyfelek a felmondást írásban juttathatták el a biztosítónak március 1. és április 2. között, majd – figyelemmel a felmondás időbeli hatályára – köthettek új szerződést.

A lakásbiztosítások a nem életbiztosítási üzletág egyik legfontosabb termékkörének tekinthetők. Az MNB adatai szerint

a bő 190 milliárd forintnyi, lakossági vagyonbiztosításból származó díjbevétel a teljes üzletági torta 20,4 százalékát adta 2023-ban,

amelynél csak a kötelező gépjármű felelősség biztosításoknak volt nagyobb – 32,7 százalékos részesedése.

A most bemutatott eredmények alapján megalapozottnak bizonyultak azok a várakozások is, amelyek a kampány második felére jósoltak nagyobb ügyfélaktivitást.