Mekkora szerepe lehet a jövőben a mesterséges intelligenciának (MI) a rákkutatásban?

Az MI valóban forradalmasíthatja az egészségügyet, főleg a diagnosztikai pontosság, a gyógyszerfejlesztési folyamatok gyorsítása és a személyre szabott terápiás megoldások terén, ahol az MI képes a hatalmas adatmennyiségek gyors elemzésére és értelmezésére.

Az egészségügy egyik megmentője is lehet a technológiai forradalom / Fotó: Magyar Egészségügyi Menedzsment Társaság

Miben nyújthat segítséget a technológia?

Az MI használata jelentős segítséget nyújthat az orvosoknak, többek között a diagnosztikai képalkotásban, ahol a gépi tanulás segíthet a mintázatok azonosításában, illetve a betegkezelés optimalizálásában, ahol az MI-alapú rendszerek javaslatokat tehetnek a legmegfelelőbb kezelési módokra.

Valós veszély az egészségügyben, hogy elveszi a szegmensben dolgozók munkáját?

Az általános félelem, hogy az MI elveszi az emberek munkáját. Fontos kiemelni, hogy az egészségügyben inkább a munkaerő kiegészítésére és a hatékonyság növelésére kell számítani.

Az MI támogatásával az orvosok több időt fordíthatnak a betegeikkel való közvetlen foglalkozásra.

Viszont látni kell, hogy jó néhány olyan szakma van, ahol már most is nagyon kedvezőtlen a helyzet a rossz korfával, az orvosok alacsony számával és az elmúlt évek csökkenő tendenciájával kapcsolatban is. Ezek nélkül a technológiák nélkül nagyon komoly ellátási problémák adódhatnak 5-10 éven belül.

A páciensek mennyire tartanak ettől?

A mesterséges intelligenciát alkalmazó technológiák iránti félelmekkel kapcsolatban a pácienseket megnyugtathatjuk azzal, hogy részletesen tájékoztatjuk őket a személyes adataik védelmét biztosító protokollokról és szabályozásokról. Hangsúlyozni kell, hogy az adatkezelés szigorúan szabályozott, és az adatvédelmi törvényeknek megfelelően történik.

Joó Tamás: a mesterséges intelligencia használata jelentős segítséget nyújthat az orvosoknak / Fotó: Magyar Egészségügyi Menedzsment Társaság

Amennyiben személyes adataikat féltik, mivel lehet megnyugtatni őket?

Kifejlesztettünk egy olyan eszközt, keretrendszert, amely képes világszinten monitorozni a releváns adatforrásokat, ahol az egészségügyi mesterséges intelligencia fejlesztésekről találhatóak információk. Ezek lehetnek például nemzetközi publikációs adatbázisok, klinikai vizsgálatok, hatósági engedélyek, cégérték adatok. Ez a mesterséges intelligencia radar képes tehát egy aktuális képet mutatni arról, hogy hol áll a világ mesterséges intelligencia fejlesztésekben és milyen dinamikusan fejlődik 1-1 klinikai terület.

Az is kiderül ebből, hogy hány megoldás érhető el, kik publikálnak erről leginkább, kik vagy mely intézetek/szervezetek tekinthetők területük véleményvezérének. De azt is folyamatosan monitorozzuk, hogy mennyire előrehaladott állapotban van egy-egy fejlesztés. Az biztos, hogy a technológia mellett nem lehet és nem is szabad elmenni, hanem használni kell és tovább kell fejleszteni.