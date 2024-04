Ez egy 13 éves sztori, egy álom teljesül, külön köszönöm – mondta Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter, aki Kiskunhalason átadta az ország első roma vállalkozásfejlesztési központját. A tárcavezető hozzátette, miniszterként rengeteg programja van, köztük nagy gyárak és vállalatok vezetőivel kell tárgyalnia, ebből a szempontból a mostani esemény mindenképpen rendhagyó.

Nagy Márton egy korábbi eseményen / Fotó: Mónus Márton / MTI

Nagy Márton hangsúlyozta, 2010 óta azon ügyködik a kormány, hogy az a növekedés, amely megvalósult és aminek az újraindításán most is dolgozik, az „bevonó” legyen. Azaz mindenki érezze, hogy a gazdaság jobban teljesít, ne csak a nagyvállalkozók, hanem az egyéni vállalkozók, és a családok is.

„Ha kell pénz, tanácsadás, vagy tudás, én azt fogom küldeni”

– ígérte Nagy Márton, aki hangsúlyozta, erre a kérdésre külön oda fog figyelni.

A miniszter arról is beszélt, az Orbán-kormány máshogy gondolkodik, mint elődei, az egyén helyett a családok, a külföld helyett magyarok és a segély helyett munkát elvét követi regnálása óta. Ezért támogatja ezt a kezdeményezést, „mi soha nem adunk segélyt, mi álláslehetőséget és a felemelkedés lehetőségét kínáljuk”, mondta.

Megduplázódott a roma dolgozók aránya közel tíz év alatt

A miniszter arról is beszélt, hogy három dologban sikeres ez a kormány:

teljes foglalkoztatottság, aki akar dolgozni, az tud. Ennek köszönhető, hogy országos szinten tíz év alatt közel kétszeresére, a 2013-as 26-ról 2021-re 46 százalékra nőtt a dolgozók aránya a roma társadalmon belül,

a szakképzés, a felnőttképzés támogatása a kormány számára kiemelt feladat. Mára szerinte nem a hanem inkább a munkaerőhiány jelenti a problémát, ezért kulcsfontosságú az aktivitás növelése.

a minták és a hősök szerepe, a cigány társadalom számára is mintaként szolgálnak az ilyen kezdeményezések. Épp ezért több hasonló fejlesztésre van szükség Nagy Márton szerint.

Nem baj, hogy átmenetileg emelkedik a munkanélküliség

A foglalkoztatottsági adatokra rátérve rámutatott: ugyan a munkanélküliek aránya emelkedik, de ez nem gond, ugyanis annak tudható, hogy olyanok is belépnek a munkaerőpiacra, akik eddig nem voltak jelen, ugyanakkor mindez egy átmeneti jelenség. Ezen több kívül több kedvező tendencia zajlik szerinte:

minden korosztályban csökken az inaktivitás Magyarországon,

folyamatosan mérséklődik a közfoglalkoztatottak száma,

van egy átrendeződés a munkaerőpiacon, 50 ezer ember hagyta el az állami szférát, akik azóta a privát szférában helyezkedtek el.

Szerinte ez a jövő, ezért mindenkit arra biztat, hogy mérettesse meg magát a rendes munkaerőpiacon. Ezzel együtt jelezte, a demográfiai okok miatt csökken a munkaképes korú lakosság, ezért mobilizálni kell a tartalékokat, amihez mindenképpen meg kell erősíteni a szakképzést.

Ha ez nem történik meg, akkor tényleg az fog történni, hogy bejönnek a vendégmunkások, és ki fogják szorítani a cigányokat, ami nem jó

– szögezte le, hozzátéve, hogy a magyar munkahelyek a magyaroké, amit nem akarnak odaadni másoknak.

Cigány zenekarok részére szóló pályázaton dolgozik a kormány

A miniszter arra is kitért, hogy a turisztikai szakterületen olyan programon is gondolkoznak, amely a vidék fejlesztését is elősegíti: tervben van kifejezetten vidéki éttermek számára egy támogatási program kidolgozása. Emellett hamarosan ki fognak írni egy élőzenész cigány zenekarok részére szóló pályázatot, amelynek keretében ilyen zenekarokat tudnak majd támogatni.