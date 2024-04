Az MBH Bank a Fundamentával közösen arra törekszik, hogy az otthonteremtéshez vezető ügyfélutat már az első megtakarítási lépésektől az ingatlan adásvételén keresztül a finanszírozási és biztosítási megoldásokkal bezárólag támogassa: a bankcsoport célja emellett az, hogy vezető pozíciót érjen el a hazai otthonteremtési és finanszírozási piacon – közölte az MBH Bank és a Fundamenta szerdai sajtótájékoztatóján Ginzer Ildikó, az MBH Bank üzleti vezérigazgató-helyettese.

Fotó: Jászai Csaba / MTI

A Fundamenta MBH Csoportba kerülése – tette hozzá – a szolgáltatási paletta és a kedvezményrendszer bővítését is lehetővé teszi: a termékpaletták kombinálásával, banki, lakás-takarékpénztári és biztosítási termékek összekapcsolásával számos új befektetési, biztosítási és hiteltermékhez juthatnak majd a keresztértékesítés során az ügyfelek. Az akvizíció – emlékeztetett a vezérigazgató-helyettes – az MBH Bank számára jelentős növekedést jelent: 480 ezer ügyféllel, 500 milliárd forint hitel- és 570 milliárd forint betétállománnyal gyarapszik. Ami az értékesítési hálózatot illeti, az akvizíció révén az MBH Bank 400 bankfiókot is elérő, több mint kétezer fős hálózata kiegészült a Fundamenta 1200 fős Személyi Bankár hálózata is. A Fundamenta csatlakozása nyomán – közölte Ginzer Ildikó – az MBH Csoport jelzáloghitel-piaci részesedése eléri a 26,9 százalékot, míg a betétállomány alapján 20 százalék környékén mozog a lakossági területen.

Új tulajdonos, új lehetőségek

Az MBH Csoporthoz való csatlakozás a Fundamentának is egy új lépcsőt jelent, amely az eddig is folytatott partneri együttműködés után az egyablakos kiszolgálási modell és a szinergiák hatékony kihasználását is lehetővé teszi – mondta Morafcsik László, a Fundamenta vezérigazgató-helyettese. Hozzátette: a Fundamenta az elmúlt években a lakás-takarékpénztári modellen (a betétgyűjtésen és a hitelezésen) túlnőve lakhatási ökoszisztémát épített fel, amelynek része az ingatlanközvetítés vagy éppen a megújuló energiához kapcsolódó beruházások finanszírozása is. Morafcsik László a Világgazdaság érdeklődésére közölte: az általuk kínált lakás-takarékpénztári konstrukciók iránt változatlanul erős a kereslet, és a Fundamenta domináns szerepe is fennmaradt a piacon.

Ösztönzőleg hat a piaci élénkülés

Ginzer Ildikó szerint a gazdasági környezet konszolidációja, a tavalyi év végén megindult lakáspiaci folyamatok és a támogatási rendszer változásai már előrevetítik a 2024 második felében várható fordulatot, az idei évre 110-130 ezer adásvétel várható, 20-30 ezerrel több, mint a megelőző évben. Az év eleji számok pedig mindenképpen biztatók: az év első nyolc hetében országosan 136 milliárd forint értékben kötöttek hitelszerződéseket az ügyfelek, ami jelentős bővülést tükröz a megelőző év azonos időszakához képest. A vezérigazgató-helyettes szerint az élénkülés irányába mutat az is, hogy az év végéig a kamatszint tovább csökkenhet, és a lakáshitelpiacon az új szerződéses volumen meghaladhatja a 900 milliárd forintot, amelyből nagyjából 30 százalékot tehet ki a támogatott kölcsönök részesedése. Az Otthonfelújítási program újraindulása szintén erősítheti a kínálatot: utóbbi révén – a várakozások szerint – legalább 127 milliárd forintnyi beruházás indul el, és közel 20 ezer családi ház újulhat meg.