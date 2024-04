Magyarországon a 2024-ben 2,5 százalékkal, 2025-ben pedig 4,1 százalékkal fog növekedni. A kormány mindeközben azon dolgozik, hogy Magyarország fejlettsége 2030-ra elérje az fejlettségi szintjének 90 százalékát – olvasható a Nemzetgazdasági Minisztérium közleményében.

Fotó: Shutterstock

A minisztérium szerint

a GDP-növekedés 2024-revárt 2,5 százalékos mértékét nem a beruházások elhalasztása, hanem a külpiacok – közte az ország legfontosabb kereskedelmi partnere Németország – gyengélkedése, továbbá a vártnál lassabban helyreálló európai konjunktúra határozza meg.

A foglalkoztatottak száma meghaladja a 4,7 millió főt, a regisztrált álláskeresők száma történelmi mélyponton van, az a kormány hatékony intézkedéseinek köszönhetően összeomlott, így szeptember óta újra nő a reálbér, miközben folyamatosan áramlik az országba a külföldi működőtőke – olvasható a közleményben.

A növekedés újraindítását mindemellett a hitelezés helyreállása, a beruházási aktivitás növekedése, az exportteljesítmény fenntartása és a munkaerőpiaci aktivitás további növelése mellett, a reálbérek határozott növekedése következtében bővülő fogyasztás is jelentős mértékben támogatni fogja. A hosszú távon is fenntartható, dinamikus elérése érdekében került kidolgozásra a kormány versenyképességi stratégiája is, amely közel 1300 piaci szereplő megkérdezésén alapul. A versenyképességi stratégia 6 kiemelt ágazatra fókuszál:

a járműipar, élelmiszeripar, egészségipar, alapanyagipar, információs és kommunikációs technológiák, kreatívipar.

A minisztérium megfogalmazása szerint a gazdaság újraindítása, valamint a fenntartható és dinamikus gazdasági növekedés elérése érdekében a magyar gazdaság dualitásának oldására van szükség, ugyanis a külföldi tulajdonú cégek ma két és félszer hatékonyabbak, mint a hazaiak. A dualitás oldása érdekében az alábbi négy lépést kell megvalósítani:

hazai vállalatokat erőteljesebben kell integrálni a termelési láncokba. Cél, hogy a hazai „Tier 1 és „Tier 2” beszállítók aránya elérje az 50 százalékot

Magyarországon több mint 20 olyan nemzeti bajnok van, ezt a kört 40-re kell bővíteni.

az exportképes kisvállalatok számát a jelenlegi 15 ezerről 20 ezerre szükséges növelni.

Fokozni kell a kifektetéseket, a profitegyenleg hiányát nullára kell csökkenteni.

Mindezen lépések azt eredményezik, hogy Magyarországon 2030-ra a GDP-arányos mértéke elérje a 100 százalékát, miközben tovább folytatódik a gazdasági fejlettség felzárkózása.