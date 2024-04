Nem Nagy Márton fogja megmondani, hogyan legyenek versenyképesek a magyar cégek

Most kedden tartja a versenyképességi stratégiájáról szóló konferenciáját a kormány, amelyen Nagy Márton ha nem is fogja megmondani, hogyan lehetnek versenyképesek a magyar cégek, de tippeket azért adhat. Miután a nemzetgazdasági miniszter találkozott Matolcsy Györggyel, már nem csak a célokat, talán az eszközöket is sikerülhet összehangolni a kormány és a jegybank között, hogy elérhető legyen az uniós fejlettség 90 százaléka 2030-ra. Közös alap lehet ehhez, hogy korábban az MNB is dolgozott ki versenyképességi programot.

2024.04.08. 17:24 | Szerző: Járdi Roland

„A kormánynak is megvan az álláspontja, hogyan lehet a magyar gazdaság versenyképességét javítani, nem akarunk okoskodni” – ezt mondta Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a kormány 2024–2030-as versenyképességi stratégiája főbb prioritásainak ismertetésekor. Erről most kedden többet megtudhatunk a tárcavezetőtől a témában tartott konferencián. Fotó: Rákóczy Ádám / Kisalföld Nem véletlenül kerül a minisztérium asztalára a magyar gazdaság versenyképességének javítása, a kormány határozott célja a különböző rangsorokban történő előrelépés, ám eddig kevés sikert tudhat magáénak. Tavaly az IMD svájci üzleti iskola szokásos rangsorában Magyarország hét helyet csúszott vissza, ami a magas és a évében nem meglepő, ettől függetlenül azért fájó, hogy tartósan nem tud javulni a versenyképességünk. Ezzel egyébként Magyarország jelenleg a 46. legversenyképesebb országnak számít, a visegrádiak közül egyedül Szlovákia (53.) van mögöttünk, Lengyelország hét helyet javítva a 43. pozíciójával megelőzött minket, Csehország (18.) pedig fényévekre van. Ezzel együtt fontos látni, hogy ettől azért jobb a versenyképességünk, különben nem döntött volna hazánk mellett számos nemzetközi vállalat, például a világ jelenleg legnagyobb elektromosautó-gyártó vállalata, a kínai BYD. Tehát a tőkevonzó képességünkkel nincs gond, sokkal inkább a kkv-k versenyképtelensége a probléma valódi oka. Nagy Márton korábban úgy érvelt, hogy olyan gazdasági környezetet kell teremteni, amelyben az állandó bérnyomáson keresztül nemcsak organikus fejlődést lehet elérni, hanem egymást felvásárolják a magyar cégek. A vállalati koncentrációval a mérethatékonyságot és ennek köszönhetően magasabb jövedelmi szintet is lehet biztosítani szerinte. Ezt a logikát követi a kormány versenyképességi stratégiája, amelynek megalkotása során közel 1300 vállalatot kérdeztek meg, amelyből 789 javaslat és 75 kiemelt javaslat született hat kiemelt iparágban. A kormány alulról építkezik, és nem felülről, ahogy azt a piac vagy az MNB teszi – mondta még március végén Nagy Márton, mielőtt rendeződött volna a viszony közte és Matolcsy György jegybankelnök között. Ezzel a jegybanknak arra a 330 pontos programjára utalt, ami egy nagyon átfogó, reformszerű csomagot takart, és amelyben az adóreformtól kezdve a humán erő fejlesztéséig mindenre kitértek. A miniszter elmondása szerint a versenyképesség javításáról is beszéltek a találkozón, illetve arról, hogyan lehet tartósan 4 százalékra gyorsítani a magyar gazdaság ütemét. Abban ugyanis mindig egyetértettek a döntéshozók, hogy 2030-ra el kell érni az uniós fejlettség 90 százalékát, legfeljebb abban volt vita, hogy ez hogyan lehetséges.