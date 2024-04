Kedden zajlik a parlamentben A jogi és gazdasági versenyképesség erősítése érdekében egyes törvények módosításáról című javaslat általános vitája.

Nyugdíjak: fontost változást tervez a kormány – automatikusan a magasabb összeget fizetik majd / Fotó: Kurucz Árpád / Magyar Nemzet

A tervezetet Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes nyújtotta be, előadója pedig Tuzson Bence igazságügyi miniszter. Az Országgyűlés előtt a törvényjavaslatot Répássy Róbert, az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára, miniszterhelyettese ismertette. Felszólalásában több elemét is részletezte a módosításnak, így például kiderült, hogy

a kormány új szabályt vezet be a nyugdíjrögzítés esetén.

Az érintetteknek nincs miért aggódniuk, az elképzelés megvalósulása egyértelműen kedvezőbb helyzetet fog teremten számukra a jelenleginél.

Hogyan változtatna a nyugdíjkifizetéseknél a kormány?

A kabinet terve szerint automatikussá válna, hogy az illetékes hatóságnak, tehát a nyugdíjat megállapító szervnek a kedvezőbb nyugdíjszámítási módot kell alkalmaznia nyugdíjrögzítés esetén. A nyugdíjrögzítés nem más, mint amikor valaki bár eléri a nyugdíjkorhatárt, azonban továbbra is aktív munkavállaló marad. Ilyenkor kérheti a összegének megállapítását folyósítás nélkül. (Ez a része a parlamenti vitának ezen a linken tekinthető meg, az idősávon 10 perc körülre kell görgetni.)

Ezt követően, ha legalább még 365 nap szolgálati időt szerez, választhat, hogy az időközi nyugdíjemelésekkel növelt összeget kéri, vagy pedig a tényleges nyugdíjba vonulás időpontjára kiszámított nyugdíjat. Erről nyilatkoznia is kell a nyugdíjat megállapító szervnek.

Ezt a kérelmet törölné most el a kormányzat és a hatóság kötelességévé tenné, hogy minden esetben a magasabb összegű nyugellátás folyósításáról rendelkezzen.

Aki házat épít, megúszhatja a telek illetékét

Répássy Róbert további lényeges változtatásokat is előre jelzett. Ezek közül az egyik az lakóházak építésére is pozitívan hathat. Aki lakóházépítésre alkalmas telket vásárol, és négy éven belül meg is építi a lakóházat, az mentesül az addig felfüggesztett vagyonszerzési illeték alól. Ha azonban ez nem teljesül, akkor kamatokkal együtt kell megfizetnie az illetéket a NAV-nak. Az adóhivatal azt is ellenőrizni fogja, hogy valóban megépült-e az ingatlan.