Az energia ellátása és az ára a két legfontosabb – hangsúlyozta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a 2024-es Budapest LNG Summit-on.

Szijjártó Péter szerint az ellátás biztonsága a legfontosabb

Fotó: Zováthi Domokos

Ha visszanézünk az elmúlt öt évre, azt láthatjuk, hogy három nagy krízist is átélhettünk – emlékeztetett a miniszter. Mint mondta, ezekkel a kihívásokkal szembe kellett nézni. Kiemelte, ezek a krízisek nem az energiaszektorból érkeztek, de mindhárom drámaian kihatott az ágazatra. Különösen az energiatermelés szempontjából szegény országok gazdaság sínylették meg.

Amikor híján vagyunk az energiának, mert ezen természetforrások drágává válnak, okosan és megfontoltan kell dönteni – hangsúlyozta Szijjártó. Tapasztalataink azt mutatják, hogy az energiaellátás ügyét túlpolitizálják, pedig ezt nem lenne szabad. Ha ez az ügy túlpolitizálódik akkor az energiaellátás biztonsága sérülhet. Éppen ezért Magyarország ragaszkodik ahhoz, hogy az energiaellátás ellátás ügyét a helyén kell kezelni. Elutasítjuk mindazt a nyomást a jövőben is, ami politikai megközelítést javasol energiaügyeink megoldásában.

Nekünk két dolog a legfontosabb – tette hozzá: az ellátás biztonsága és a kedvező ár, ebben a sorrendben. Bármilyen más megfontolás nem szempont hazánk számára.

Nem vagyunk kész arra sem, hogy feladjunk bármilyen olyan kapcsolatot, hogy ami jó az ország energia ellátásának. Magyarország számára a diverzifikálás azt jelenti, hogy keres még forrásokat a már meglévők mellé, így

az orosz-magyar gázvásárlási szerződést sem fogja felmondani.

Arról is beszélt a későbbiekben, hogy Magyarország meg fogja hosszabbítani az együttműködését a Shellel a horvátországi LNG-terminálon keresztüli földgáz beszerzésre.

Sikertörténetnek nevezte, hogy mi vagyunk az első olyan nem szomszédos ország, ahová Törökország gázt exportál. Kiemelte: 270 millió köbméter gázt szállítanak.

A szlovák-magyar vezeték megépítése is nagyszerű döntés volt. A magyar-román kapacitás bővítés is sikeres, ellátásunk biztonság az összes ilyen szerződéssel csak erősödött. Azerbejdzsánnal is előre haladott tárgyalásokat folytatunk, bővítve ezzel energiamixünket – számolt be a legújabb fejleményekről a miniszter.

Végül elmondta azt is, hogy gazdasági öngyilkosság a földgáz túl gyors kivonása az energiamixből. Az versenyképessége is így törékeny, nem kellene még inkább azzá válnia.

Megjegyezte: a politikusokkal ellentétben a nagy cégek a józan ész és a realitás talaján állnak, így velük könnyebb tárgyalni.