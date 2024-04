Április elsejétől minden hazai fogyasztónak és vállalkozásnak lehetősége van fizetési kérelem elfogadásával, és arra válaszul Azonnali fizetés kezdeményezésével teljesítenie fizetési tranzakcióit. A fizetési kérelemmel indított átutalások a vásárlók számára törvényileg biztosítottan minden esetben ingyenesek, míg a számlakibocsátók, kereskedők számára a jelenlegi megoldásoknál olcsóbb, kényelmesebb elektronikus fizetési alternatívát jelenthetnek.

Tovább bővül az Azonnali Fizetési Rendszer, minden hazai bankra érvényes az újítás (Fotó: Shutterstock)

2024. április elsejétől kezdődően minden hazai banknak kötelező biztosítania az ügyfelei számára a fizetési kérelemre válaszul kezdeményezett Azonnali fizetések indítását. A fizetési kérelem egy olyan szabványosított üzenet, amelyet a fizetés kedvezményezettje (pl. egy energiaszolgáltató, a sarki zöldséges, vagy akár egy magánszemély) küld a fizető félnek, aki a villanyszámláját vagy éppen a megvásárolt zöldséget szeretné kifizetni, vagy szeretné megosztani egy vacsora költségeit. Az üzenet tartalmazza egy azonnali átutalási megbízás megadásához szükséges valamennyi adatot, amelynek segítségével a fizetés kényelmesen, automatizáltan meg tud történni.

A fizetési kérelem használható lesz

közüzemi és egyéb számlák befizetésénél,

internetes vagy bolti kiskereskedelmi vásárlásoknál,

vagy akár magánszemélyek közötti pénzküldésnél is.

A fizetési kérelem használata a számlafizetések tekintetében rendkívüli lehetőségeket hordoz magában, ugyanis minden számlakibocsátó biztos lehet benne, hogy a fogyasztói képesek lesznek a számlakibocsátó által küldött fizetési kérelmek alapján Azonnali fizetéssel kiegyenlíteni a számlájukat.

Az új szolgáltatás minden számlakibocsátó számára akár jelentős költségcsökkentést lehetővé tevő alternatíva lehet a jelenleg alkalmazott megoldások helyett.

Hasonlóképpen, a fizetési kérelmek használata kényelmes és olcsó megoldást jelenthet kiskereskedelmi fizetési helyzetekben is. A fizetési kérelmek használatát nagyban támogathatja az is, ha a fogyasztók regisztrálják másodlagos számlaazonosítójukat a számlavezető bankjuknál, ugyanis ebben az esetben lehetőség van ezekre az azonosítókra is fizetési kérelmet küldeni. Azaz például egy webáruház a vásárlás végén a korábban regisztrált email-címünkre tud fizetési kérelmet küldeni, amit jóváhagyva kényelmesen és teljesen ingyenesen történhet meg a rendelés kifizetése.

Február végén az EU is elfogadta az azonnali fizetésről szóló rendeletet, mely lehetővé teszi, hogy a hét bármely napján az utalt összeg tíz másodpercen belül megérkezzen, függetlenül attól, hogy az utalás országon belüli vagy egy másik EU-tagállamba irányul.