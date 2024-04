Új kiszolgáló utat terveznek és építenek a város megbízásából a 5-ös és 54-es út közelében található kecskeméti déli ipari parkban, a projekt megvalósítását a Duna Aszfalt Zrt. vállalta el, írja a Magyar Építők az uniós közbeszerzési értesítőben megjelent felhívás alapján. A új útszakasz a Barényi Béla útról indul majd, a fejlesztés összértéke pedig nettó 1,316 milliárd forint.

Fotó: Móricz Sabján Simon / Világgazdaság

A munkálatok során elkészül majd egy új csomópont, melyből a Barényi Béla útra merőlegesen fog megépülni a várhatóan mintegy 850 méter hosszú új pálya.

A szakasz háromsávos kialakítású lesz: a befelé haladó irányba kettő, a kifelé haladó irányba pedig egy 3,75 méter széles sávot terveznek és építenek majd meg; a végén pedig kamionforduló zárja majd.

Az út mindkét oldalán kapubejárók és útcsatlakozások is lesznek, a projekt a szomszédos SMP (Samvardhana Motherson Peguform) autóipari gyárához és a jelenleg is bővülő Mercedes-gyárhoz is új logisztikai kapcsolatot teremt, mindkettőhöz több új kamionbehajtó épül. Autóbuszperon és -öböl is kiszolgálja majd az új utat és az ipari parkot.

Mindemellett még egy további, 3,5 méter széles, elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút is elkészül majd, szintén a Barényi Béla úton futó kerékpárúthoz csatlakozva.