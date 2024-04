A leggyorsabban növekvő európai vállalatok között több olyan magyar is van, amelyeknek a tevékenysége külföldön van, de a magyar piacon egyáltalán nem folytatnak tevékenységet. „Ők az unikornisok, akikre nagyon büszkék vagyunk” – erről beszélt Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a kormány versenyképességi stratégiájának bemutatásakor. A tárcavezető elmondása szerint a létezésükről úgy értesült, hogy a Financial Times rangsorában jelentek meg, most hét ilyen cég vezetőjét meghívta magához.

Fotó: Shutterstock

Az üzlet világában a fiatal, magántulajdonban lévő technológiai vállalkozásokat, amelyeknek az értéke meghaladja az egymilliárd dollárt, unikornisoknak is nevezik. Jellegzetességük, hogy rendkívül gyors növekedést produkálnak rövid idő alatt.

Megnéztük a Financial Times rangsorát, és valóban találunk magyar cégeket, egyből a lista elején: a 2018-as alapítású fintech cég, a Taxally rögtön a 11. pozícióban található 7234 százalékos növekedésével. A 18. pozíciót pedig szintén egy szintén magyar cég, a Continest foglalja el, miután 5510 százalékos abszolút növekedést produkált néhány év alatt.

Az ezer leggyorsabban növekvő európai vállalat között 15 magyar alapítású, főként a logisztikai, a kiskereskedelmi és az IT-szektorban tevékenykednek.

Nagy Márton arról is beszélt, ahhoz, hogy 2030-ra elérjük az uniós fejlettség 90 százalékát, csökkenteni kell a gazdaság dualitását és növelni Magyarország beágyazottságát a nemzetközi értékláncokba. Mint mondta, a járműiparban és akkumulátorgyártásban nem akarunk versenyezni a külföldi cégekkel, de más szektorokban igenis van keresnivalójuk a magyar vállalatoknak.