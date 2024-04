Március elsejével az elmúlt évtizedek legjelentősebb közösségi közlekedési tarifareformját hajtották végre az Építési és Közlekedési Minisztériummal közösen. Tavaly ősz óta stabilan havi félmillió körüli vármegye- és országbérlet fogyott, de a korszerűsített tarifarendszer hatására márciusban 33 százalékkal nőtt a jegy- és bérletértékesítés februárhoz viszonyítva. Március és április első hét napjában 60-80 ezerrel több vármegye- és országbérlet fogyott mint február első hetében.

A tarifarendszer első havi tapasztalatai alapján az utazási szokásokra is kihatnak az újdonságok:

az InterCityket januárhoz képest 162 ezerrel, februárhoz képest 152 ezerrel többen választották márciusban.

A tárca kiemelte, hogy a családok hónapról hónapra akár több 10 ezer forintot takaríthatnak meg az új tarifarendszer kedvező árazásának köszönhetően.

Az új rendszerben megmaradt kétfajta bérletből, azaz a vármegye- és országbérletekből március 1-jétől április 7-ig már mintegy 1,2 milliót váltottak az utasok, ezek kétharmada továbbra is vármegyei. A vármegye- és országbérletekből a tavaly májusi bevezetésük óta már több mint 6,1 millió fogyott.

A napon belüli akár többszöri utazást, átszállást leegyszerűsítő, kedvező árú Vármegye24 és Magyarország24 napijegyekből is már 120 ezret váltottak. A cég szerint ez is bizonyítja, hogy sokaknak kényelmesebb, ha egyetlen jeggyel elintézhetik az egynapos - 24 órán belüli - utazást akár vonattal, busszal vagy HÉV-vel utaznak.

A közlemény szerint

a jegyvásárlók fele dönt az önkiszolgáló lehetőségek - a MÁV app, az ELVIRA vagy az automatáink, illetve a BKK online felületei - mellett.

Ezek közül is az értékesítés ötöde zajlott a legkényelmesebb módon, azaz néhány kattintással a MÁV appban.