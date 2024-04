Még mindig nagyon sok lehetőség van a telekommunikációs szektorban arra, hogy közelebb kerüljünk a fogyasztókhoz, és megkönnyítsük az életüket: ez a Yettel víziója – közölte Igor Prerovsky, a Yettel Magyarország vezérigazgatója a cégvezetés szűk körben megtartott sajtóbeszélgetésén. A Világgazdaság kérdésére kifejtette azt is, hogy ennek mik lehetnek a konkrét lépései.

A Yettel vezetősége szerint kifejezetten szeretjük ügyintézésre használni a mobilunkat/ Fotó: AFP

Igor Prerovsky szerint ugyan már 95 százalékban papírmentesen működik a Yettel, ám például a szerződéseket továbbra is ki kell nyomtatni, holott ezek intézésére is elég lehetne egy email, nem beszélve arról, hogy mindez a környezetvédelemre is jótékony hatással lenne. Ilyen utolsó lépéseket szeretne megtenni a vállalat, hogy még egyszerűbbé tegye az ügyintézést, ezáltal könnyebbé az életet az ügyfelek számára.

Ugyanebbe az irányba mutat a vezérigazgató által említett másik konkrétum:

az ügyfélszolgálati beszélgetéseket a mesterséges intelligencia támogatásával leiratozzák,

ezáltal pontosabb és gyorsabb, összességében hatékonyabb lehet az adott probléma megoldása.

A Yettel aranytojást tojó tyúkja pedig az 5G-hálózata, amit a beszélgetésen részvevő cégvezetők Európa egyik legjobbjának minősítettek.

Naponta 150-200 alkalommal nyúlunk a mobilunk után

Erről a társaság legutóbbi tájékoztatóján szóltak bővebben: akkor elmondták, hogy nagyszabású fejlesztés keretében a hálózat összes kábelét és csavarját kicserélik. Ez az upgrade már kilencven százalékos végrehajtás felett áll, idén pedig befejeződik.

Néhány dolgot kombinálni kell a sikerhez, mi például erőteljesen beruháztunk a saját belső rendszereinkbe is, hogy utána képesek legyünk rugalmasabban és hatékonyabban építkezni

– folytatta Igor Prerovsky. A szektorról általánosságban szólva elmondta, hogy egy mai mobilhasználó 150-200 alkalommal nyúl a készülékéhez naponta, és rendkívül szerencsésnek minősítette a generációnkat, hogy szinte bármit elintézhetünk a kezünk ügyében lévő kütyükkel. Kiemelte, hogy a magyar digitáliseszköz-használók kifejezetten haladóak, érdeklődnek az újszerű megoldások iránt, és hisznek abban, hogy a szolgáltatások igenis lehetnek fogyasztóközpontúak.

Elképesztő adatmennyiség-növekedést produkáltunk/ Fotó: GettyImages

Mindebből vezette le, hogy miközben a hanghívások csak egyszámjegyű növekedést hoztak tavaly, addig az adatforgalom 80 százalékosat, noha már a megelőző évek 30-40 százalékos növekedése is jelentős volt.

Az egész folyamatot a koronavírus-járvány „rúgta be” szerinte, amikor szükségből átalakult az életünk, a munkafolyamatok, az oktatás.

Ez az EU-s összevetésben is kiemelkedő adathasználati növekedés pedig kijelöli nemcsak az emberek, hanem a Yettel fókuszát is.

A Yettel nem kér pluszpénzt az új technológiákért

A cég meglátása szerint az emberek rászoktak a digitális megoldásokra olyan hétköznapi témáknál is, mint

az ételrendelés,

a pénzügyi szolgáltatások,

egy utasbiztosítás megkötése,

ezáltal már annak mentén is döntenek rivális márkák között, hogy melyiknek erősebb a digitális jelenléte. Ennek kapcsán vetődött fel a kérdés, hogy ez a digitalizáció, a technikai újdonságok miként monetizálhatóak?

Hatalmas árbevétellel zárta 2023-at a Yettel / Fotó: Róka Dániel

Koller György műszaki vezérigazgató-helyettes erre úgy reagált, hogy a Yettel a bevezetett új technológiákért, például a sokat hivatkozott, piacvezető minőségű 5G-szolgáltatásért nem kér pluszdíjat, ugyanakkor a színes kínálat, például a tavaly ősszel bevezetett Otthon Net-csomag több felhasználót hozhat, ami többletbevételt is jelent természetesen.

Igor Prerovsky vezérigazgató felvillantotta annak lehetőségét is, hogy az 5G a városi, önkormányzati szolgáltatásokban is megjelenjen, itt pedig lehet szerepe a Yettelnek is.

Több a költség, változékony a környezet

További kérdések nyomán elhangzott, hogy a Yettel Magyarország 2023-as hivatalos pénzügyi eredményeit a törvényben foglalt májusi határidőig közzéteszik, egyelőre a cégcsoport, a cseh székhelyű PPF Telecom Group tette közé a saját eredményeit, ám már országokra bontva. Ebből pedig kiolvasható:

a Yettel Magyarország hozzávetőleg 615 millió eurós (242,7 milliárd forintos) bevételt és 6 millió eurós (2,4 milliárd forintos) profitot ért el.

(A forintszámokon a hazai és nemzetközi elszámolási rendszerek közti eltérés, illetve a forint-euró árfolyam módosíthat a hivatalos jelentésig.)

Az árbevétel-növekedés százalékban kifejezve kétszámjegyű, a profit azonban kisebb a legutóbbinál, aminek okaként a költségnövekedést, illetve a szektorbeli és általános gazdasági változékonyságot, bizonytalanságot jelölték meg. A Yettel Magyarországnak a legutóbbi lezárt gazdálkodási évben, 2022-ben még 217 milliárd forint volt az árbevétel, az adózott nyereség pedig 14 milliárd forint.

Zárszóként a vezérigazgató elmondta: miközben a kormányzattal normális a cég viszonya, a magyar telekommunikációs piacon mindig is nagy volt a verseny, és ugyanerre számít a jövőben is.