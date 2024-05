A magyarok négyötödének már nincs meg az összes foga, ezen már csak az MI segíthet

Tragikus a helyzet a fogápolás területén Európában, így Magyarországon is az Egészségügyi Világszervezet (WHO) adatai szerint. A szakemberek már évekkel ezelőtt elkezdték kongatni a vészharangokat a riasztó tények miatt. A legtöbben nincsenek tudatában annak, hogy a fogak rossz állapota az egész szervezetre hatással van, mint ahogyan azzal sem, hogy a fogszuvasodás és a legtöbb fogprobléma bakteriális eredetű, ráadásként pedig a fogorvos felkeresésétől való félelem is nagy százalékban akadályozza meg a fogproblémák időben történő kezelését – írja az Oclean közleménye.

Fogápolás: mesterséges intelligencia segítségével tudatosabbá tehető / Fotó: Shutterstock

A technológia nem segít a tudatlanságon

Annak ellenére, hogy a fogászatok sok esetben a legmodernebb technológiával rendelkeznek, a betegekben még mindig élnek a régi reflexek, és indokolatlanul félnek a beavatkozásoktól.

Az eleve riasztó helyzetet tovább rontják a rossz étkezési szokások, mint például a túlzott cukorfogyasztás, az étkezések között nassolásként elfogyasztott cukros és szénsavas italok, valamint az esti fogmosás elhanyagolása vagy épp almaevéssel helyettesítése.

Ezek a rossz higiéniai szokások és a fogorvosi ellenőrzések kihagyása magas fogszuvasodási arányt okoznak a népesség körében” – mondta Marzena Dominiak professzor, a Fogorvosok Világszövetsége oktatási bizottságának tagja.

A fogápolás olcsóbb, mint a kezelés

Az otthoni szájhigiéniai termékek palettája évről évre nő, a technológiai újítások pedig egyre inkább lehetővé teszik a szájüreg higiéniai egyensúlyban tartását. Az egyre fejlettebb technológiával készített fogkefék, amelyeket szabadalmaztatott szálakkal vagy interdentális tisztító mechanizmussal láttak el, lehetővé teszik, hogy szinte azonos eredményeket érjünk el a használatukkal otthon, mintha egy dentálhigiénikusnál tennénk látogatást. A piac pedig tovább bővül a modern technológiák alkalmazásának területén, ilyen például a mesterséges intelligencia (MI) használata is.

Mit tud az MI a fogápolásban?

Az MI alapú technológia alaposan tisztítja a szájüreget és minden fogmosással eltávolítja a baktériumokat, így megelőzve a szájüregi betegségeket. Ez főként annak köszönhető, hogy a kijelzők már nem csak a telefonos alkalmazásokban, de a fogkefék testén is jeleznek, gyakorlatilag beolvassák a szájat, és valós időben mutatják meg, hogy elmaradtunk-e valahol a tisztításban. Az új eszközök hangbotokkal is fel vannak szerelve, amelyek vezetnek, ahogy végighaladunk a szájüregen, hogy tudjuk, megfelelő-e az erősség és a technikánk, de előre beállított időzítőkkel is rendelkeznek, amelyek gondoskodnak a pontosan kétperces tisztításról, amit a fogorvosok ajánlanak.

A technológia képes személyre szabni a tisztítási programot, miután elemezte a használója száját, válaszolva a szükségleteire, ezáltal a tisztítást még alaposabbá és személyre szabottabbá teszi.

Roger Yu, a 330 fogkefére vonatkozó szabadalommal rendelkező Oclean európai régiójának elnöke úgy fogalmazott, hogy olyan technológiákba fektetnek – ilyen az MI alapú megoldás is –, amelyek hangvezérléssel segítik a felhasználót az egész tisztítási folyamatban, valamint okos érintőképernyőt alkalmaznak, amely valós idejű visszajelzést ad a szájüreg tisztasági állapotáról.

