Karnyújtásnyira vagyunk attól, hogy berobbanjon az adópiac?

„Többen, mint amennyiről a várakozások szóltak” – így válaszolt röviden lapunknak a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) ellenőrzési főosztályvezetője, amikor azt kérdeztük, hány vállalkozás adja le általános forgalmi adóbevallását a hatóság év eleje óta élő új elektronikus megoldása, az úgynevezett eÁFA segítségével. Horváth Tibor számokat említve közölte, hogy nagyjából négyezer bevallás érkezett eddig a rendszeren keresztül. Ez pedig a főosztályvezető szerint akkor sem számít kevésnek, ha havonta, negyedévente vagy évente több százezer gazdasági szereplőnek kell számot adnia az áfáról.

Karnyújtásira vagyunk attól, hogy berobbanjon az adópiac? / Fotó: Shutterstock

Horváth Tibor rövid magyarázattal kezdte. Mint kifejtette, az eÁFA valójában két lehetőséget kínál a vállalkozásoknak. Egyrészt egy webes felületet, ahová bárki beléphet, s ott összerendezve megtalálja azokat a számlaadatait, amelyekről a az online számlázásból, az online pénztárgépek rendszeréből és a vámáru-nyilatkozatok alapján korábban tudomást szerzett.

„A felületen az adófizető elvégezhet további műveleteket, s feltüntetheti döntését például a levonásokról is” – magyarázta a főosztályvezető, megjegyezve, hogy ez a módozat inkább a kisebb gazdasági szereplőknek lehet megfelelő. Azoknak, amelyek egyszerűbb ügyleteket bonyolítanak le, kevés beszállítóval dolgoznak, és online pénztárgépbe ütik be az eladásaikat.

Az eÁFA másik módozata a sok ügyféllel kapcsolatban álló, bonyolultabb üzleteket kötő nagyobb vállalatoknak szól, ebben az esetben ugyanis a gép kommunikál a géppel. Magyarul a NAV programja áll kapcsolatban a gazdasági szereplő informatikai rendszerével.

„Ahhoz, hogy egy vállalat ehhez csatlakozni tudjon, fejlesztéseket kell elvégeznie, az informatikai rendszereket össze kell simítani – mondta a főosztályvezető. – Ezt pedig eddig egymaga nemigen végezte el senki”. Kitért ugyanakkor rá, hogy tudomása szerint a fejlesztő cégek már ugrásra készen állnak, vagyis hamarosan megjelenhetnek a piacon olyan informatikai megoldások, amelyek összeköttetést kínálnak az eÁFA és a céges rendszerek között.

„A szélesebb körű használathoz azonban – mondta Horváth Tibor – szükség van még egy NAV-os fejlesztésre, amely megteremti például a ma még hiányzó önellenőrzés lehetőségét az eÁFA keretei között. A munkával terv szerint haladunk. Hamarosan megkezdjük a tesztelést, július elsejétől pedig élesben is futnak majd az újítások, a kiegészítések” – mondta a főosztályvezető. Abban bízik, hogy ezután a fejlesztőcégek erős ügyféltoborzásba kezdenek, így pedig érzékelhetően megugrik majd az eÁFA rendszerét használók száma. Ezt Horváth Tibor nagyjából az év végére várja.

Merthogy a főosztályvezető szerint van értelme igénybe venni az eÁFA megoldását. „Rendszerünk pluszszolgáltatásokat is tartalmaz, a vállalkozásoknak elsősorban a hibajelzések segítenek a helyes bevallásban. Az eÁFA felhívja a figyelmet például arra, hogy jelentkeznek a bevallásban problémák, sőt arra is, ha a NAV kockázatelemzése talál valamilyen kétes pontot a gazdasági szereplőnél” – ismertette a főosztályvezető.

A kockázatelemzés gyanúját nemritkán ellenőrzés tisztázza. Aki az e-ÁFA segítségével adja le bevallását, megúszhat ellenőrzéseket? – tettük fel a kérdést.

Tulajdonképpen erről van szó. A rendszer radikálisan csökkentheti az áfabevallási hibákat, ahol pedig nincs hiba, oda nem kell kimenni ellenőrizni

– felelte Horváth Tibor.

A főosztályvezető megjegyezte, a fejlesztéssel július után 2025 januárjára is készülnek, akkor már a közösségi ügyletekről szóló összesítő jelentés is elkészíthető lesz az eÁFÁ-ban. „Annak ellenére, hogy a rendszer használata ugyan nem lesz kötelező, mi bízunk benne, hogy a folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően két éven belül az érintett magyar vállalkozások többsége az eÁFA rendszerén keresztül adja majd be áfabevallását.”