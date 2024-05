Adria vagy Balaton – milyen szálláshelyárak jöhetnek szembe?

„Rendszeresen hallgatom, hogy Balatonon milyen drága a lángos, a fagylalt, a szállások ára, bezzeg az Adria, Olaszország, Horvátország…” – ütötte le az erre vonatkozó kérdésünket Baldauf Csaba, a Kolping Hotel Spa & Famaly Resort igazgatója – írta a Mindmegette. A helyzet azonban az – folytatta –, hogy az adatok egészen mást mutatnak. Az pedig külön leszögezte, hogy a hazai szállodai szolgáltatások ára közel sem olyan erős, mint az olasz árak. Külön figyelmet érdemel, hogy itthon egy négycsillagos szálloda egyáltalán nem összehasonlítható például egy olasszal, hiszen az itthoni besorolás mögött egészen más komfort és minőség jelenik meg, mint a hasonló adottságú és besorolású adriai szállodák mögött.

„Nekünk a Balaton” / Fotó: Varga György / MTI

A Booking.com-on főszezonban egyébként valóban 20-30 százalékkal nagyobb árakat találni a frekventált észak-adriai négycsillagos szállodáknál, mint itthon. Egy június végi, augusztus eleji egyhetes foglalásnál (Bibione) két felnőtt és két gyermek esetén, part menti (a parttól legfeljebb 100 méterre található szállás, a vízre néző szobákért a szálloda adottságaitól függően szinte mindenhol felárat kérnek) négycsillagos szállodában ellátással (ezt opcionálisan lehet változtatni) átlag 4000 euró költséggel kell számolni.

Találtunk olcsóbb, 3100 euróért is nagyjából hasonló ajánlatot – rejtett költségekkel –, volt a szórásban nagyon drága 4500 eurós is.

Nagyjából ugyanez a helyzet Lignano és Grado környékén is. Itthon Siófokon ugyanezekkel az opciókkal ezt az egy hetet meg lehet úszni hasonló adottságú szállodában valamivel több mint egymillióból, vagyis jellemzőbb a 3100–3500 eurós ajánlat, de persze itt is vannak 4000 eurósok. Horvátország a két árszint között van, de nagyban függ az ár attól is, hogy a hely az Isztrián van-e, vagy kicsit lejjebb. Emiatt a horvát hasonló besorolású szállodákat önmagukkal is nehéz összehasonlítani, nemhogy a Balatonnal vagy a gigantikusra nőtt Velence járási olasz üdülővárosokkal.

Az olasz árak (is) mellbevágók, de a helyzet az, hogy sok szállodában (már a Balatonon is) erre az időszakra a Booking.com telt házat jelez, foglalni nem lehet. Mindez két dolgot jelenthet. Vagy tényleg megtelt a főszezon, vagy egyszerűen nem tesznek fel minden kínálatot a rendszerbe a cégek, hogy a visszatérő, de nem online foglaló vendégek számára magasabb áron értékesítsék a szállásokat. Magyarán még az átlag 4000 eurónál is többet kell fizetni, ha valaki „beesik” az utcáról.

Baldauf Csaba kérdésre válaszolva elmondta, hogy valóban nagy anyagi megterhelés a családoknak a nyaralás, de korábban sem volt ez másként. Azt is pontosan látja, hogy a Covid után nagyon megugrottak az árak. Ám például a Kolping tavaszhoz képest csak 2 százalékkal magasabb árakkal dolgozik, áprilisban pedig a tavaly áprilisi árakhoz képest 4 százalékkal olcsóbbak voltak. Az igazgató úgy véli, hogy a piac közel sem érvényesítette áraiban a költségnövekedését és a költségszerkezetének alapos eltolódását.

Apartmanok, bungalók, zimmer frei

A szálloda mellett számtalan más opció is rendelkezésre áll, a leghagyományosabb szállások az apartmanok, de közkedveltek a kempingben levő légkondicionált mobil házak és a Balaton mellett számtalan part menti vagy parthoz közeli ház. Az apartmanok és a bungalók hasonló árszinten vannak, az Észak-Adrián.

Horvát naplemente kishajóval / Fotó: Jakub Porzycki / NurPhoto / AFP

A megjelölt főszezonban egy négyszemélyes apartman (vízközeli) felszereltségtől és városi elhelyezkedéstől függően 1000–1700 euró közötti áron hozzáférhető. Ugyanez itthon 1000–1300 euróból megoldható, de külön érdekesség, hogy a tulajdonosok a Balatonon az Adriához igazodva áraznak. Talán ez az, amire Baldauf Csaba az elején utalt. Valóban felmerül a kérdés, hogy a Balatonon, például Siófokon a szolgáltatások és a produkciók színvonala van-e olyan magas, mint az Észak-Adrián, ami miatt megéri ugyanazt az árat kifizetni itthon, mint ott egy gyengébb adottságú szállásért.

(Fontos megjegyezni, hogy erősen eltérnek az ottani árak a víztől számított távolság függvényében, már az 50 méteres többlet is 100-200 eurós különbséget jelent – A szerk.)

A szakember szerint itt is van némi csúsztatás. A Balaton folyamatosan fejlődő terület, modern szállások nőnek ki a földből, amelyek minősége és színvonala közel sem egyezik az Észak-Adrián 30-40-50 éve működő szállásokkal. De úgy véli sajnos találni túlárazott részeket, ami valóban kérdéseket vet fel. Szerinte ezt majd a piac eldönti. Vonatkozik ez a vendéglátásra és egyéb más vízi, illetve víztől független produkciókra.