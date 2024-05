Autóipari beszállítói gyár épül 35 milliárd forintból Zalaegerszegen

Harmincötmilliárd forintos zalaegerszegi gazdaságfejlesztési projekt megvalósítását jelentették be szerdán kora este: a bejelentés szerint 10 ezer négyzetméteres gyár épül Zalaegerszegen, a ZalaZONE Járműipari Tesztpálya és a Rheinmetall-gyár mellett – számolt be a Zaol. A FLEX új üzeme a magyarországi autógyártóknak (így például a BMW-nek) gyárt majd nagyfeszültségű elektromos- és hibridjármű-alkatrészeket. Emellett a Ford és a Volkswagen vállalattal is szerződéses kapcsolatba kerül a cég.

A Flex új üzemének látványterve / Fotó: ZH

A fejlesztés 210 új munkahelyet teremt, ebből 20 magasan kvalifikált pozíció lesz, és a kutatás-fejlesztéshez kapcsolódik majd. A 35 milliárdos beruházási értékből 10 milliárdot az új iparcsarnok megépítésére, 25 milliárdot pedig az automatizált csúcstechnológia beüzemelésére fordítanak.

Még a nyáron elkezdődik a tízezer négyzetméteres új üzem építése, és 2025 első negyedévében szeretnék is átadni.

A projekt megvalósulását 7,8 milliárd forint állami támogatással segíti a kormány.

A részleteket Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, Paul Baldassari, a FLEX elnöke, Péter Ágota, a FLEX alelnöke, Balaicz Zoltán polgármester és Vigh László országgyűlési képviselő jelentette be.

Balaicz Zoltán elmondta: Zalaegerszegen 2014 és 2023 között közel ötezer új munkahely jött létre, manapság már a munkaerőhiány okoz komoly kihívást a vállalatok számára.

Míg a megyeszékhelyen 2014-ben 7,5 százalékos volt a munkanélküliségi ráta, ez 2023-ra 2,5 százalékra csökkent, ezzel párhuzamosan a helyi iparűzésiadó-bevétel 3,2 milliárdról 7,5 milliárd forintra nőtt.

A polgármester összegzése szerint olyan gazdasági ökoszisztéma alakult ki Zalaegerszegen, ahol jelen van és összekapcsolódik a termelés, a kutatás-fejlesztés, az innováció, a szakképzés, az egyetemi oktatás, valamint a különféle szolgáltatások.