Autópályadíjak: ezekkel az árakkal találkozhat idén Horvátországban és a régióban – körkép

Május végéhez közeledve lassan beindul a turisztikai szezon. Bár a főszezon még messze van, nem árt tudni, hogy mire számíthatnak azok, akik idén is autóval szeretnék megközelíteni a kívánt úti céljukat valamelyik szomszédos országban vagy a tengernél. Nekik próbálunk segíteni azzal, hogy összeszedtük a főbb tudnivalókat és árakat, amelyekkel idén nyáron találkozhatnak.

Változatlan árak Horvátországban

A legtöbb magyar mint minden évben idén is várhatóan Horvátországban tölti a nyarat, tavaly szeptember végéig 696 ezer turista döntött így, akiket még a drágulás sem tántorított el. Az euró tavalyi bevezetése megtette hatását déli szomszédunknál, a szállástól az éttermi szolgáltatásokig szinte minden megdrágult, emiatt az ország fogyasztóvédelmi szövetségének elnöke is kifakadt nemrégiben. Egy jó hírünk viszont azonnal van azoknak, akik az Adriai-tengert autópályán akarják megközelíteni.

A horvát autópálya-szolgáltató adatai szerint idén nem változtak az autópályadíjak. Aki a legtovább, egészen Splitig lemegy, annak továbbra is 24 eurót, azaz árfolyamtól függően nagyságrendileg 9240 forintot kell kell kifizetnie.

Abban sincs változás, hogy továbbra is a megszokott és közutálatnak örvendő fizetőkapus rendszer működik, bár legalább nem kell sokat várni a felszámolásukra. Az új elektronikus útdíjfizetési rendszer kiépítése idén megkezdődött, és két évig tart. 2026-tól a rendszám és a megtett távolság alapján kell a sofőröknek fizetniük. A fontosabb szakaszokon még a következő árakkal találkozhatnak a személyautóval közlekedők (385 forintos euróárfolyam mellett):

Gorican–Zágráb szakasz: 5,8 euró (2233 forint)

Zágráb–Rijeka szakasz: 9,2 euró (3542 forint)

Rijeka–Rovinj szakasz: 8,2 euró (3157 forint)

Zágráb–Krk sziget: 8,1 euró (3118 forint)

Zágráb–Zadar észak: 16 euró (6160 forint)

Zágráb–Split szakasz (Dugopolje): 24 euró (9240 forint)

Románia még mindig olcsóbb

Magyarországhoz hasonlóan Romániában is matricás rendszer működik, az autópálya használatához 1, 10, 30 és 90 napos, valamint éves érvényességű matrica vásárolható. Az ottani matricák a magyarnál jóval olcsóbbak:

az 1 napos mindössze 2,5 euróba (962 forint),

míg a 30 napos 5,3 euróba, mintegy 2040 forintba kerül.

Azt viszont rögtön hozzátesszük, hogy a román autópálya-hálózat a magyarnál jóval fejletlenebb, csak tavaly lépte át az ezer kilométert, miközben nálunk már a 2200 kilométert is meghaladta a gyorsforgalmi úthálózat hossza.

Azok a magyarok, akik Romániát választják, legtöbben az A3-as északi-erdélyi autópályán közlekednek, ám a sztráda építése továbbra is vontatottan halad. Legutóbb tavaly szeptemberben kötött szerződést a román autópálya-építő vállalat, a CNAIR a Berettyószéplak és Bisztraterebes közötti 26 kilométeres szakasz megépítésére, amely elvileg kétéves munka. Ezzel együtt lesz idén is átadás a romániai hálózaton, a legtöbb a Bukaresti körgyűrűn és Moldovában várható, ám ezek kevésbé érintik a magyar utazókat.

Szerbiában is jelentősen nőttek az autópályadíjak

Szerbiában a jármű kategóriájától és a megtett távolságtól függ az útdíj, amely idén több mint 15 százalékkal drágult (ezen a honlapon talál útdíjkalkulátort). A magyar turisták zöme Szerbián csak átutazik, ezért a bolgár és a görög tengerpartra vezető útvonalak az érdekesek:

a Szabadka–Dimitrovgrad (bolgár határ) szakasz 19,5 euróba (7500 forint),

a Szabadka–Belgrád szakasz 6,5 euróba (2500 forintba),

a Szabadka–Presevo (északmacedón határ) pedig 21,5 euróba kerül (8277 forint).

Aki Görögországba tart a tengerhez, annak csak a közel 600 kilométer hosszúságú A1-es autópályán kell végighaladnia, amelynek utolsó szakaszát 2019-ben adták át, egybefüggő kapcsolatot létrehozva Észak-Macedónia és Magyarország között. Egyszerűsíthető az átkelés Szerbián, ha TAG-készüléket vásárolunk az OMV, Euro Petrol, Eko Serbia töltőállomásain.

Újabb szakasszal bővül a szezon előtt a bosnyák A1-es

Sokan utaznak Magyarországról a montenegrói tengerpartra is, ahova a legrövidebb út Bosznián keresztül vezet, viszont továbbra is lassan halad annak az E73-as európai korridornak az építése, amely később nagyban segítheti a dalmát tengerpartra, illetve a Montenegróba való eljutást (ennek a nemzetközi közlekedési folyosónak a hazai szakaszát képezi az M6-os autópálya). A bosnyák A1-es teljes hossza 338 kilométer, ebből eddig közel 100 kilométer készült el, illetve jelenleg is folyik a munka egyes szakaszokon.

A Bosznia-hercegovinai Föderáció Autópályái Közvállalat (FbiH) ígérete szerint még a nyári turisztikai szezon előtt megnyitják a forgalom előtt a Pocitelj-hidat és a hozzá kapcsolódó 11 kilométeres szakaszt, amely 20 kilométerre fekszik Mostartól délre.

(Ez volt az a híd, amely ugyan gyönyörű látványt nyújt, de tavaly az átadás előtt pár hónappal repedéseket találtak rajta. Azóta a kivitelező kijavította a hibákat.)

Ami az árakat illeti,

a Svilaj–Odzak szakaszt 1,2,

a Szarajevó és Zenica közötti szakaszt 6,

míg a Szarajevó–Tarcin etapot 2,5 konvertibilis márka ellenében használhatjuk.

Ugyanakkor ennél is olcsóbban autózhatunk, ha a 20 százalék kedvezményre jogosító elektronikus autópálya-kártyát kiváltjuk (ennek ára 39 konvertibilis márka), amely lehetővé teszi a megállás nélküli automatikus fizetést is.

Részletes boszniai autópályadíjak itt.

Montenegró csak pár éve rendelkezik autópályával, az A1-es autópálya Smokovaca és Mateseva közötti 42 kilométeres szakasza 2022-ben készült el, itt az útdíj 3,5 euró (1347 forint). Emellett díjköteles a Podgorica és Bar közötti 4,1 kilométeres Sozina alagút (2,5 euró), illetve a Kamenari és Lapetane között közlekedő komp (személygépkocsinként 5 euró).

Fotó: AFP

Olaszország

Olaszországban is fizetőkapu-rendszer működik, az autópályadíjak fizethetők készpénzzel és bankkártyával. Bár a bankkártyás sorok rövidebbek, vehetünk előre feltöltött Viacardot 50 euróért. Az útdíjak kiszámolásában segít az Autostrade honlap. A magyarok szempontjából releváns szakaszok:

Gorizia (szlovén határ)– Velence (Kelet) szakasz: 10,4 euró (4000 forint)

Gorizia–Lido di Jesolo szakasz: 6,9 euró (2656 forint)

Gorizia– Firenze (Dél) szakasz: 31,9 euró (12 280 forint)

Gorizia- Róma (Észak) szakasz: 50,9 euró (19 600 forint)

Görögország

A mediterrán országban, ahol kapus szisztéma működik, az útdíjak 7 százalékkal emelkedtek 2024-ben. Az összege a megtett távolságtól és a jármű kategóriájától függ. Viszont az előzetes kalkulációt nem könnyíti meg, hogy az egyes autópálya-szakaszokat hét különböző társaság kezeli. A magyar turisták számára a legfontosabb szakaszok:

Aki az északmacedón határon lévő Evzonoiból Szalonikin keresztül akar eljutni Halkidiki félszigetre, annak 2,4 eurót kell fizetnie (924 forint)

Az Evzoni határtól Thászosz szigetéig a távolság 258 kilométer, az út autóval körülbelül három óra, itt a teljes útdíj 8,55 euró (3272 forint).

Az Evzonitól Korfu szigetéig a távolság 367 kilométer, az út autóval körülbelül 4 óra 10 perc, a teljes útdíj 13,25 euró (5101 forint).

Az Evzonoi és Athén közötti távolság 499 kilométer, ami 5 óra alatt tehető meg, ennek díja 33,25 euró (12 800 forint)

Bulgária

Magyar turisták előszeretettel utaznak Bulgáriába is, ahol időalapú matricás rendszer van érvényben. Kuriózum a hétvégi matrica, amely 9 leva, de kapható havi, amely 27 levába kerül, illetve negyedéves matrica is, ez utóbbi 48 leva.

Ausztria

Nyugati szomszédunknál matricát kell vásárolni az autópálya-használathoz, amely lehet egynapos, tíznapos, két hónapos és éves. Évek óta már lehet választani a klasszikus matrica és a digitális között, mindkettő ugyanannyiba kerül. Az egy napos, 8,6 euró (3311 forint), az tíznapos ára 11,5 euró (4427 forint), a két hónapos 28,9 (11 126 forint), míg az éves 96,4 euró (37 114 forint).

Szlovénia

Szlovéniában a hazaihoz hasonló időalapú matricás rendszer van, ugyanakkor csak heti, havi és éves matricát lehet vásárolni. Az egyhetes matrica ára személygépkocsira 16 euró, az 1 hónaposé 32 euró, az éves pedig 117 euró. A matricák beszerezhetők benzinkutaknál, akár Magyarországon is a Mol-kutaknál.

Szlovákia

Északi szomszédunkban ugyancsak időalapú matricás fizetőrendszer van érvényben. A szlovák hálózat jelenleg mintegy 622 kilométer hosszú, a D1, D2, D3 és D4 autópályából, valamint R1, R2, R4 és R6 gyorsforgalmi utakból áll. A matricát kötelező a szélvédőre ragasztva tartani. Személyautós kategóriában a tíz napig érvényes matrica ára 12 euró, az egy hónapig érvényesé 17 euró, az évesé pedig 60 euró.