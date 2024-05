Új funkcióval bővül a BudapestGO applikáció

A fejlesztésnek köszönhetően a „Jegyeim” ikon már útvonaltervezés közben is megjelenik a térképen, így az utazás során egyszerűen és gyorsan lehet jegyet érvényesíteni, bérletet felmutatni, majd folytatni az utazástervezést.

Új funkcióval bővül a BudapestGo / Fotó: Branstetter Sándor

A fejlesztés célja, hogy a jegy- vagy bérlethasználatot követően gyorsan és egyszerűen vissza lehet térni a félbehagyott útitervhez – írta a BKK közleményében.

A jövőben további fejlesztések is lesznek. Részletesebb járatinformációkat, mint első ajtós felszállást, kerékpárszállítást vagy díjtermékekre vonatkozó tudnivalókat is jelez majd az alkalmazás. A forgalmi változások és a megállóhelyi menetrendek követése is még egyszerűbb lesz.

A társaság felhívja a figyelmet arra, hogy a frissítés több szakaszban érkezik meg az ügyfelekhez, így több napig is tarthat, amíg minden felhasználó számára elérhetővé válnak az újdonságok.

A BudapestGO továbbra is népszerű a fővárosban közlekedők körében, májusra például már több mint ötmillióan töltötték le az alkalmazást. Jelenleg 2,1 millió regisztrált felhasználója van, és az elmúlt hónapban 1,3 millió aktív ügyfelet vonzott az applikáció – hívta fel a figyelmet a BKK.

A BudapestGO bő két éve indult, az applikációban már az első hónapban 140 ezernél több jegyet és bérletet vettek. A BudapestGO-n keresztül nemcsak a budapesti járatokra, hanem a távolsági buszokra és csaknem minden nagyobb magyarországi város helyi közösségi közlekedési eszközére is lehet jegyet, bérletet váltani, a BKK forgalmi információi mellett a MÁV és a HÉV adatai is valós időben jelennek meg.