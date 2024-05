Cél, hogy a jól képzett szakemberek Észak-Magyarországon maradjanak

A nappali képzésben hatezren, a felnőttoktatásban háromezren vesznek részt Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében. Akik nem találják meg számításukat az első szakmájukban, az átképzés új lehetőséget kínálhat számukra – nem mellesleg a csökkentésében is lehet szerepe, ahogyan ez a miskolci gazdaságfejlesztési konferencia első részében elhangzott.

A szakképzett munkaerőre Észak-Magyarországon is szükség van / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A második kerekasztal beszélgetés résztvevői a következők voltak:

Horváth Zita, a Miskolci Egyetem rektora (képünkön középen),

Szabóné Trum Tünde, a Miskolci Szakképzési Centrum Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Technikum és Szakképző Iskola igazgatónője,

Kiss Krisztina az Eastjob Személyzeté Tanácsadó Bt. ügyvezetője, valamint

Szabó Gergely, a MacroKlinika ügyvezető igazgatója.

Mindannyian kifejtették, azért fontos számok ezek, mert a szakképzett munkaerőre ebben a térségben is szükség van, a cégeknek is érdekük magukhoz kötni a megfelelően képzett (fiatal) dolgozókat – ráadásul az elvándorlás is csökkenthető ezáltal, ami a konferencia egy másik fontos üzenete.

A mesterséges intelligencia ugyanakkor a világot forradalmi módon változtatja meg: a gyógyítás területén (képalkotó diagnosztika) már most is nélkülözhetetlen, segíti a gyógyításfolyamatát, de

azt soha nem állította senki, hogy helyettesíti az orvostudományt.

Kétségtelen ugyanakkor, hogy az ügyintézést, a gyógyítás idejét komoly mértékben rövidítheti. Az oktatók egyébként nyitottak és érdeklődők, és ugyanez a diákokról is elmondható.

Ismertették a duális képzés előnyeit is: a vállalkozások, vállalatok immár kész munkavállalókat kapnak, akik megismerik addigra az adott társaság működését. Kölcsönösen nyertes helyzet lehet ugyanakkor, ha a duális képzésben tanuló diák később is a cégnél marad – immáron főállású munkavállalóként.

A legkeresettebb szakterületek a megszólalók szerint a mérnöki, illetve az informatikai területek. A folyamatos tanulási készség, autonómia mint tulajdonságok ugyancsak kiemelhetők. A turizmus-vendéglátásban végző szakemberek iránt is megjelent az igény, de itt fennáll a lehetőség, hogy például a Dunántúlon teljesítik tanulmányaik egy részét, ami nem baj. A cél, hogy térjenek haza.