Covid: a tudósok feszülten figyelik, mikor robban a nyári hullám

Az Egyesült Államokban a Covid–19 szintje a jelenlegi időszakban a valaha volt legalacsonyabb, mégis figyelmet érdemel az újonnan kialakuló vírusváltozat, amelyeknek a berobbanása bármikor boríthatja a papírformát. A FLIRT egy mozaikszó, a vírusban keletkezett aminosav-mutációkra utal az elnevezés. Az amerikai sajtóban megjelent hírek szerint az új variáns aggasztóan gyorsan és könnyen jut be a szervezetbe, és abban „ügyes”, hogy segít elkerülni a szervezet immunválaszát, azaz jobban fertőz.

Covid-hullámok jönnek, mennek, a vírus természete, hogy mutálódik – mondják a tudósok / Fotó: Getty Images

Kevesebb Covid-teszt, kevesebb adat

Bár az esetek száma nem tűnik emelkedőnek, az amerikai kutatók és az orvosok szorosan figyelik, hogy a variáns nem okoz-e nyári hullámot, az elkövetkező hetekben ez kiderül. A szakemberek azt nyilatkozták, hogy mivel a közegészségügyi vészhelyzet megszűnt, kevesebb ember használ Covid-teszteket, így kevesebb megbízható adat áll rendelkezésre az esetekről. Az új változat egyelőre csak minimálisan jelent meg a szennyvízben, és csökkent a kórházi kezelések száma márciusban és áprilisban.

A frissen oltott is elkaphatja

A kutatók szerint a FLIRT variánst az is elkaphatja, aki a legfrissebb vakcinát vette fel, mert az egy korábbi változatot céloz meg. Ennek ellenére az oltás védelmet nyújthat a betegség súlyos lefolyása ellen, ami a 65 évnél idősebbeket, a kismamákat és a legyengült immunrendszerű betegeket veszélyeztetheti elsősorban.

A mostani variáns jellemző tünetei:

torokfájás,

orrfolyás,

köhögés,

fej- és testfájdalom,

láz,

fáradékonyság, kimerültség,

súlyos esetekben légszomj.

Kevesebben veszítik el az íz- és szaglásérzékelésüket, mint a világjárvány kezdetén, de ez is előfordul. Jelentkezhet hasmenés, hányinger és hányás is, ahogy korábban már a Világgazdaság is írt erről. A tudósok úgy fogalmaznak, a világjárvány folyamatos fejlődése egy normális folyamat, mert ilyen a vírus természete, folyton mutálódik.

A hazai helyzet

Rusvai Miklós víruskutató nemrégiben úgy nyilatkozott az Indexnek, hogy a közeljövőben nem várható a járvány berobbanása, ugyanis nyáron szabadságra megy a koronavírus. Utalt arra is, hogy május és szeptember között az esetszámok nem érik el a heti 200 ezer megbetegedésnél kezdődő járványos szintet.

A Nemzeti Népegészségügyi Központ 20. heti adatai szerint a szennyvizek SARS-CoV-2-koncentrációja országos szinten alacsony értékek mellett stagnál. A minták többségénél a SARS-CoV-2 örökítőanyag koncentrációja a kimutatási határ alatti, azonban Budapest mindhárom szennyvíztisztító telepéről származó minta, valamint Békéscsaba, Kaposvár, Pécs és Zalaegerszeg vonatkozásában enyhe emelkedő tendencia tapasztalható – írják a jelentésben.