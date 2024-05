Csínján bánnak az áremeléssel a hotelek, pünkösdre még vannak szabad helyek – most kezdődnek a last minute foglalások

Jelentősen bővült a szállodai kapacitás az elmúlt másfél-két évben, amikor csak a Balaton szűkebb-tágabb környékén 1,5-2 ezer új és felújított szobával bővült a kínálat – mondta a Világgazdaság érdeklődésére Baldauf Csaba, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének (MSZÉSZ) tiszteletbeli elnöke.

Sokan az utolsó pillanatban döntenek az utazás mellett / Fotó: Shutterstock

A szállodapiaci szakember hozzátette, hogy a kínálatbővülés hatása megmutatkozik a tavalyitól alig különböző szállásdíjakban is, mivel a kereslet egyelőre nem nőtt olyan mértékben, mint a szálláshelyi kapacitás.

Településenként és régiónként is eltérő, hogy van-e és mekkora árverseny a szálláshelyek között, sőt, a foglaltság is nagyon különböző, van, ahol már jóideje telt ház közelében járnak, máshol még 50-60 százalékos telítettséggel nyitották ezt a hetet.

Alig nőttek az árak idén

A tavalyi kiemelkedő, 17,6 százalékos ellenére egy számjegyű maradt az általános szállodai áremelési ráta, sőt, van, ahol a tavalyi áron, vagy még annál is olcsóbban lehet most szobát foglalni – tudtuk meg. Átlag feletti áremelésre csak ott volt szükség, ahol korábban átlag alatt emeltek.

Nem néz ki rosszul a pünkösdi foglaltság,

bár nem ez a hosszú hétvége szokott a legerősebb lenni, hanem a húsvéti, és amennyiben hétvégével összekapcsolódik, akkor a karácsony környéke” – mondta Flesch Tamás, a szállodaszövetség elnöke, aki arra nem vállalkozott, hogy megbecsülje a most várható ünnepi vendégforgalom volumenét.

Berobbantja a turizmust a pünkösdi hosszú hétvége Pünkösdkor közel annyian utazhatnak, mint húsvétkor. Régiós összesítésben Észak-Magyarország és a Balaton térsége a legvonzóbb. A szallas.hu teljes belföldi szálláskínálatának 13 százaléka még elérhető 4 nappal a hosszú hétvége előtt. Idén különösen magas a last minute foglalások aránya, még a következő napokban is a kereslet további élénkülésére számítanak. Hét elején még Gyula, Siófok és Eger vezetett országos összesítésben a foglalások számát illetően. Toronymagasan a legtöbb vendégéjszakát Gyulára rögzítették, 33 százalékkal többet töltenek el itt, mint a lista második helyezettjénél, Siófokon. A vendégek harmada apartmanban foglal.

A pünkösd is erős időszak, sok helyen telt ház közeli forgalmat hoz, ráadásul most az ideálisabb verzióban érkezik az ünnep, hiszen a májusi és nem a tanévzárás közeli júniusi időszakra esik az ünnepi hosszú hétvége, ami jó hatással lehet az utazási kedvre Baldauf Csaba tapasztalatai szerint.

Elkezdődött a visszaszámlálás a pünkösdi hosszú hétvégére, aminek nem csak a Balaton és a nagy fürdővárosok lehetnek a nyertesei / Fotó: Shutterstock

A Balatonra és környékére egyre nagyobb számban érkező csehek mellett megjelentek más környékbeli országokból érkezők, a szlovákok mellett a szlovének, a horvátok, és egyre több az osztrák vendég is. Új vendégkör a moldávok, és vannak már egyéni izraeli vendégek is, akik összességében, részben pótolják a régióból kieső, korábban erős orosz vendégforgalmat, miközben láthatóan több az osztrák vendég is.

Attrakciófejlesztés és programok

Azokon a településeken, ahol jelentős a turisztikai forgalom, egyre intenzívebben készülnek az önkormányzatok programokkal, például a pünkösdi hétvégére is borfesztiválokkal, szabadtéri koncertekkel. Unatkozni igazán nem lehet majd a Balatonnál, ahol már kora tavasszal elindul a kerékpáros szezon, és késő őszig jól pörög.

Egyre közelebb a cél, hogy megvalósuljon a négy évszakos Balaton,

ahol ezt a kerékpáros turizmusban történt fejlesztések láthatóan jelentősen segítik. Az új hotelek szintúgy, hiszen ahol fedett attrakciókkal, vizes játszóházakkal és wellnessélmények ígéretével várják a vendégeket, már az elő- és utószezonban, azaz akkor is forgalomélénkítők, amikor strandolni már, vagy még sehol sem lehet.