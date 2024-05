Dávid Ilona: néhány száz forint miatt menza helyett gyorséttermet választ némelyik magyar szülő

Egy viszonylag új szabályozás előírja, hogy a közétkeztetésben nagyon magas, 80 százalékos magyar származású és/vagy feldolgozottságú alapanyaggal kell dolgozni a szolgáltatóknak. Mekkora kihívás ez?

A jogalkotó szándéka teljesen egyértelmű, a céljaival és annak krédójával a legteljesebb mértékben azonosulni tudunk. Lassan tíz éve mi már egyébként is erre törekszünk. Piacvezető vállalkozásként mindig megpróbáltunk az élen járni az innovációkban is, ezzel egyszersmind példát mutatva a szegmens számára. Annak idején mi indítottuk útjára a Hazai Alapanyagok a Magyar Menzán (HAMM)-programunkat. A Hungast cégcsoportnak ugyanis alapvető fontossággal bírt már korábban is, hogy a magyar beszállítók termékeit használja, népszerűsítse fogyasztói, intézményi partnerei körében. Lényegesnek tartjuk, hogy a fogyasztóink megismerjék a magyar alapanyagok választékát, és tudatában legyenek az egészséges élelmiszerek egészséges életmódot támogató összetevőinek. Már a projekt beindítása előtt is a magyar alapanyagok beszerzését részesítettük előnyben, a beszállító partnereinknek pedig egy magasabb szintű elköteleződést biztosítunk mindaddig, amíg a szigorú elvárásainknak megfelelő magas minőséget tudják garantálni.

Dávid Ilona szerint a változatos étrendet itthon egyelőre csak a közétkeztetés tudja a gyermekeknek biztosítani / Fotó: GVC Group

Dávid Ilona: számos esetben olcsóbb az importtermék

Kevésbé gazdasági megközelítés, de idevág egy idézet, amelynek a tartalmával már régóta azonosulunk: „Minden népre legegészségesebb az a fűszer, melyet hazája földje termeszt.” Tehát nekünk, szinte egyedüli cégként a szektorban, már azelőtt is

kifejezett célunk volt, hogy az ellátási láncok a lehető legrövidebbek legyenek, mert ez egyaránt jelenti a frissességet, a környezetünk védelmét és természetesen a magyar munkaerő hozzáadott értékét, szaktudását.

Ezt a törekvésünket érvényesítjük akkor is, ha számos esetben az importtermékek olcsóbbak, mint az országhatáron belül fellelhető társaik. Nem kizárt, hogy e programunk is hozzájárult ötletszinten a hivatkozott rendelethez.

Az alapanyagok beszerzése okoz-e nehézséget a szektorban?

Nagyon összetett ez a kérdéskör, és az a válaszom, hogy akadnak elemek, amelyeket kifejezetten nehéz beszerezni. A diétás étrendet igénylők részére felhasznált alapanyagok választéka még korántsem zavarba ejtően széles, ugyanakkor nagyságrendekkel drágább, mint a konvencionális társaik.

A Hungast csoport az országban több mint 130 ezer fogyasztót lát el napi szinten, ebből mintegy 6 ezernek van speciális táplálkozási igénye.

Ez a szám ráadásul évről évre növekszik, és egyre nagyobb terhet ró a családokra és a közétkeztetőkre egyaránt. Emiatt is tartjuk fontosnak a kutatás-fejlesztést is, mivel szinte minden családban van már érintett. Szakmailag felkészült dietetikusaink a diétás szakácsokkal karöltve nap mint nap azon dolgoznak, hogy minden egyedi igényt a legjobb tudásunk szerint kiszolgáljunk.

Tehát jól értem, az ételintoleranciák és -allergiák miatt külön részleget hoztak létre?

A nagyobb településeinken – például

Pécsett,

Debrecenben,

Veszprémben,

Szombathelyen –

önálló diétás főzőkonyhákat üzemeltetünk.

Budapesten, pontosabban Csepelen 2020 őszén nyitottuk meg élelmiszerüzemünket, ahol kizárólag diétás ételeket készítünk. Naponta 1700 fő speciális igényű fogyasztó ellátása történik innen. A csepeli üzemmel lehetőségünk nyílt, hogy professzionális körülmények között, a termelési folyamatok teljes kontrollja mellett, koncentráltan tudjuk kizárni azokat az allergén-összetevőket, amelyeket a vonatkozó jogszabályban foglaltak szerint szükséges, illetve tételvizsgálatokkal igazolni az allergénmentességet. A zárt, egyszer használatos, mindenkinek névre szóló címkével ellátott csomagolásban érkező allergénmentes ételek tartósítószer hozzáadása nélkül készülnek, majd az elkészítés után úgynevezett sokkolásos technológiával hűtik le gyorsan. Fogyasztásig hűtve tárolandók, és közvetlenül fogyasztás előtt hőkezelést igényelnek.

Rohamosan nő a diétás étkeztetés Magyarországon Kilenc-tízszeresére nőtt a diétát igénylők száma Magyarországon az utóbbi években. Ennek ugyanakkor nem (csak) az az oka, hogy többen lettek az ételallergiával küzdők, hanem: megnövekedett a bizalom a közétkeztetésben készített diétás ételek iránt,

ténylegesen emelkedett az egyes élelmiszerekre jutó allergiás fogyasztók száma,

fejlődnek a diagnosztikai módszerek. Dávid Ilona elmondása szerint számos önkormányzat szűrőprogram keretein belül 6-7 éves korban kiszűri a gluténérzékenységet, amikor még nincs manifesztáció, azaz megbetegedés. Korábban eltelhetett akár két év is, mire a felszívódási zavarokkal küzdő gyerekeknél rájöttek, hogy mi a tünetei oka.

A közétkeztetési szektor finanszírozása egyébként milyen a napjainkban?

Gyakran ellentmondásos a helyzet: míg a minőségi alapanyagok beszerzése, a munkaerőpiaci helyzet, valamint a fenntartási költségek növekedése miatti

100-200 forintos áremelkedés elégedetlenséget vált ki egyesekben, addig gyakran megesik, hogy a szülő már be sem íratja a menzára gyermekét, hanem a jóval drágább, hosszú távon egészségtelenebb gyorséttermi étkezésre ad zsebpénzt.

Érdemes ugyanakkor azt is kiemelni, hogy a nehéz anyagi helyzetű családok gyermekei továbbra is ingyenesen juthatnak menzai étkezéshez. Alapvetően egy kevésbé népszerű, de hosszú távon elkerülhetetlen edukációra lenne szükség társadalmi szinten, ami rámutat arra, hogy az évtizedek óta nevetségesen alacsony árú közétkeztetés és kereskedelmi vendéglátás árai között mekkora a szakadék.

Abban ugyanis alighanem mindenki egyetért, hogy az egészséges táplálkozás a változatos étrenddel kezdődik, azt pedig egyelőre a közétkeztetés tudja a gyermekeknek biztosítani. Fontos a szülőket is bevonnunk ebbe a kérdéskörbe, hiszen a táplálkozáskultúra fejlesztése otthon kezdődik. Ezért alkottuk meg a Nyitott Kapuk a Menzán programunkat is, amellyel bárki jöhet bejelentkezés nélkül kóstolni minden olyan menzára, ahol mi tálalunk.

Van állami támogatás a szülők által fizetendő térítési díjon?

Van, ám ettől függetlenül általánosságban megállapítható, hogy Magyarországon alulfinanszírozott a közétkeztetés, még annak ellenére is, hogy a kormány szándékai egyértelműek: százmilliárdos támogatást juttatnak el az önkormányzatokhoz e célból. Az állam eleve támogatja a tartós megbetegedésben szenvedő és ezáltal speciális étrendet igénylő fogyasztók étkezését, de ezt is az önkormányzatokon keresztül. Az már egy másik kérdéskör, hogy ezeknek az összegeknek mekkora része jut el a közétkeztetést végző szolgáltatókhoz.

A Hungast csoport az országban több mint 130 ezer embert, köztük gyerekeket lát el naponta / Fotó: Bánkúti Sándor / Mediaworks

A diétás ételek elkészítése többletkiadással jár

A diétás ételkészítés mennyivel drágább, mint a konvencionális?

A diétás szolgáltatás nyújtása intézményi kötelezettség, mégis a közétkeztetőt terheli a megnövekedett felelősség és pluszköltségek legnagyobb része. Az élelmiszerek alapanyagárai – különösen a diétásoké – dinamikusan növekednek. Azonban nem csupán a magasabb alapanyagárakkal kell számolni a szolgáltatóknak:

a diétás ételeket szigorú szabályoknak megfelelően, elkülönített helyiségekben kell elkészíteni, ami szintén jelentős többletkiadást jelent, ráadásul ott a normál ételek készítéséhez használt eszközökkel nem is dolgozhatnak a szakácsok.

A sokféle speciális étrend közül például a gluténmentes esetén teljesen különálló, a többitől szeparált helyiség szükséges, ahová olyan eszközök sem kerülhetnek, amelyek érintkeztek gluténtartalmú étellel. Ha ez nem áll rendelkezésre, speciális protokoll lép életbe, többek között extra tisztítási eljárásokkal és még sok minden más betartandó szabállyal. A rendeletben meghatározott előírások megfelelő betartásához és biztosításához a közétkeztetést nyújtó szolgáltatónak természetesen rendelkezni kell szakképzett munkaerővel, dietetikussal, diétás szakáccsal is, ami szintén jelentős munkaerőköltség-növekedés a szolgáltatóknak.

A manapság egyszerre trendi, de a társadalom részéről a nagyvállalatoknál is elvárt fenntarthatóság mennyire életszerű a gyakorlatban?

Valójában áthatja a mindennapjainkat, kiemelten kezeljük és nagy figyelmet fordítunk arra, hogy valós fenntarthatósági intézkedésekkel mutassunk pozitív példát. Sok másik, a működésünket érintő intézkedés mellett – amelyek a fogyasztók előtt nyilvánvalóan kevésbé látványosak – az egyik ilyen kampányunk immáron a közétkeztetési szolgáltatásunk teljes értékű gyakorlatává is nemesült, ez pedig a heti húsmentes napok bevezetése volt.

A társadalmi szemléletformálás, edukáció, felelősségvállalás hármasának minden elemét érinti a kezdeményezés krédója. A magyar lakosság körében fontos elem a húsfogyasztás, ami ellen mi sem harcolunk, sőt! A fiatal, felnövekvő generációk számára azonban fontos, hogy megismerjenek olyan húsmentes ételsorokat is, amelyek élettani hatása kiemelten jó, tápanyagtartalma pedig magas. Ennek a későbbiekben népegészségügyi vonatkozásban is lehetnek, lesznek előnyei.